英国为港人开通入籍之路：谁搭上"救生艇"？

（德国之声中文网）周日（1月31日）早上，针对BNO护照持有人的新签证申请网站在英国正式上线。29岁的土木工程师孙先生在当天就提交了申请，成为第一批申请人。和其他大约七千名BNO护照持有者一样，孙先生在去年12月就来到了英国。

在新通道下，符合资格的香港民众需要6年便可申请成为英国公民。在此6年当中，他们可以在英国生活、工作和求学。

所谓的BNO（British National Overseas）是英国在上世纪80年代设立的，BNO持有者被看作是英联邦公民，但是无法直接获得英国居留权。该程序在1997年香港主权移交中国后终止，因此BNO护照持有者均为1997年前生人。

2014年雨伞运动中所萌生的政治不安全感促使孙先生在当年续领了他的BNO护照。2019年香港大规模的反政府抗议活动则坚定了他离开香港的决心。他对德国之声说："香港政府对政治危机糟糕的处理方式，与中国大陆如出一辙"，"（这个政府）已经不再是为香港人民服务了，而是开始威胁我们的生活方式"。

孙先生自去年春天就开始寻求英国的职位，并非一帆风顺，因为去年春季时他还没有在英国的工作签证。2020年7月1日，英国政府认为香港国安法违反了《中英联合声明》，随即对BNO持有者待遇做出重大改动。这之后，孙先生在英格兰西南部获得了一份土木工程师的工作。

决心移民的港人

伦敦方面表示，推出新的政策是在兑现其对香港人民的历史和道德承诺。在移民门槛降低后，港人移民英国的热情更加高涨，吸引了大批中产阶级和高学历的专业人士。

黄先生与妻子在不久前才辞掉了他们公务员的工作。这对30岁的夫妇确实打算与全家人一起移居英国，但没有想到一切来得这么快。触发其移民的是几周前香港当局下令，所有公务人员必须签字效忠。

"我们不想签字，因为它要求我们对当局无条件地效忠，即便下班后也不允许发出异议声音，这是对个人权利的侵犯"，黄先生对德国之声说。"我为在政府工作感到羞耻，自从2019年的抗议活动以来，我就无法再认同政府的所作所为。我更担心，宣誓效忠可能会给我在其他民主国家申请入籍带来影响。"

此外，黄先生也提到，他打算在网上流程开放后再申请，以免现身签证中心。从2月23日起，BNO资格持有者可以在家通过手机APP完成申请。英国内政大臣帕特尔（Priti Patel）特别表示，这是为了更好保障申请人的安全，避免申请人担忧可能被当局识别、受到打击。

为了下一代

外流的不仅仅是人员，同时还有资本。这项特别移民计划适用于540万港人，占香港总人口的70%。当然不是每个人都会申请，不过英国预测，今年将有大约15.4万港人来到英国，而五年里这一数字将超过32万。这也将为英国带来高达29亿英镑的"净收益"，美国银行甚至预测，在五年内香港资本外流将高达750亿美元。

黄先生一家将会变卖他们在香港的房产后离开。他们夫妻俩之前每月稳定收入有12万港元，但是他们表示，为了新出生的女儿能够获得更自由的教育，这个牺牲是值得的。

"2020年的国安法是一个关键的转折点。它意味着'一国两制'的死亡，已经不再有民主和自由的希望了"，黄先生说。"香港失去了基本法中承诺的保护，我不能让我的孩子在被洗脑、在被只灌输中国所操控的价值观的大环境中长大"。在英国，黄先生目前没有资格享受社会福利，但他的女儿可以在18岁前免费入读公立学校。

"北京的报复起不到威慑作用"

英国开通BNO签证通道令北京震怒，中国当局宣布不再承认BNO护照作为旅行证件和身份证明。不过，这一限制的影响有限，英国也表示不会改变路线。中英双方都指责对方违背了《中英联合声明》。

对于孙先生和黄先生而言，在距离香港千里之外的英国开始新生活将是一条无法回头的路。北京正考虑出台进一步的报复措施，有传言称将可能剥夺BNO移民者的公民权利，例如其在香港的居留权和投票权。不过，孙先生和黄先生都对德国之声表示，这样的举动很可能会催化人们出走，而起不到威慑作用。

"在几年前，这样的举动还可能让人们两难，但现在不会了。在没有了公平选举之后，保留我的选举权毫无意义"，孙先生说。在最坏的情况下，他们表示已经做好了放弃香港居留权的准备。他们能够保留的或许只有他们对香港的记忆和对香港精神的理解，将这些带至海外继续传播。"与那些不能走的人相比，我们这些移民是幸运的。即便香港人离散各地，但我希望我们的心仍然凝聚在一起，就像在2019年街头时一样。"

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