 英国：中国持续不遵守中英联合声明 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 13.03.2021

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英国：中国持续不遵守中英联合声明

英国外交大臣拉布发表声明说，英国认为中国现处于“持续不遵守”《中英联合声明》的状态中。

Hongkong 2019 | Protest British National (Overseas) Staatsbürgerschaft

英国通过一项新的签证计划，为数百万香港居民提供获得英国公民身份的途径

（德国之声中文网）英国周六（3月13日）表示，在北京宣布彻底改变香港的选举制度后，中国不再遵守《中英联合声明》。

英国外交大臣拉布发表声明说，英国认为中国现处于“持续不遵守”《中英联合声明》的状态中。

该联合声明签署于1997年英国将香港主权移交给中国之前，旨在缓解人们对香港在北京统治下的未来的担忧。它承诺这个金融中心的特殊地位，包括管理自身事务的高度自主权和言论自由的权利。

但是，英国外交大臣拉布表示，北京决定 "强行进行激进的改变，限制香港选举制度的参与度"，是对条约的 "进一步明显违反"。

拉布说，这是旨在骚扰和扼杀所有批评中国政策的声音的模式的一部分，也是中方不到九个月以来第三次违反《中英联合声明》。

他说，中国当局持续采取的行动让我现在必须公告，英国认为北京现处于持续不遵守《联合声明》的状态，这表明北京的承诺与行动之间的鸿沟日益扩大。

英国一直强烈批评中国对香港民主运动人士的打压，并通过宣布一项新的签证计划，为数百万香港居民提供获得英国公民身份的途径。该计划于今年1月开始运作，为想要逃避中国镇压的异议人士敞开了大门，激怒了北京。

China Jahrestagung des Nationalen Volkskongresses

中国第十三届全国人大四次会议11日下午以2895票赞成丶0票反对丶1票弃权，表决通过《完善香港特别行政区选举制度的决定（草案）》

北京的行动与承诺之间的差距越来越大

在2019年香港发生大规模抗议活动后，北京采取坚决的行动，拆除香港的民主支柱。

中国的橡皮图章议会全国人大周四（3月12日）投票决定赋予北京否决候选人的权力。该机构正在采取行动确保只有 "爱国者 "才能管理这座城市。

拉布说，最新的举动是表明北京的行动与承诺之间的差距越来越大。

他说，英国将继续捍卫香港人民。中国必须按照其法律义务行事，并尊重香港的基本权利和自由。

中国公布的新的选举规定引发了国际社会的谴责。

美国国务卿布林肯称这是 "对《中英联合声明》中向香港人承诺的自治权的直接攻击"。布林肯说，"这些行动通过限制政治参与、减少民主代表性和扼杀政治辩论，剥夺了香港人在自己的治理中的发言权。"

欧盟在谴责中国全国人大这次投票时警告中国，它可能会采取 "进一步措施"。

欧盟首席外交官博雷尔代表欧盟说，"中国全国人大今天通过了一项决定，将对香港的民主问责和政治多元化产生重大影响。"

此前，欧盟已决定限制出口可能用于监控香港的设备。欧盟外长们还讨论了如果局势恶化，如何实施更广泛制裁的问题。

张平/ 任琛（法新社）

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德语媒体：北京为什么敢在香港为所欲为？

中国全国人大几乎全票通过了香港选举制度改革的决议，德语报刊对此进行了一边倒的抨击。《商报》认为，北京此举将进一步降低欧盟议会批准《中欧投资协议》的可能性。《新苏黎世报》感叹，香港的“部分民主”就此沦落为“假民主”。  

西方批中攻击香港民主 北京反呛美国

在中国人大11日通过改革香港选举制度的决议后，美国同日批评中国此举是对自治与自由的全面攻击，欧盟也对香港民主自由日趋受限表示忧虑。中国方面则认为，经历了选举乱象的美国没有资格指责香港选举制度改革。  

G7就香港问题表"严重关切" 中方斥"颠倒黑白"

对于中国人大表决通过改革香港选举制度，七国集团（G7）外长发布联合声明，表示“极为担忧”，称这显示，“中国当局决心让不同声音和观点彻底噤声”。中国外交部驻港公署则严词回应，警告“少数西方国家”不要指手画脚。  

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