 英国两名大法官辞任香港终审法院非常任法官 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 30.03.2022

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时政风云

英国两名大法官辞任香港终审法院非常任法官

英国最高法院院长和副院长分别宣布辞去香港终审法院非常任法官职务，理由是鉴于中国在香港实施《国安法》，他们已经无法履行自己的职责。

香港终审法院。

香港终审法院。

（德国之声中文网）宣布辞去香港终审法院非常任法官职务的分别是英国最高法院院长韦彦德勋爵（Lord Robert Reed）和副院长贺知义勋爵（Lord Patrick Hodge）。

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香港新任终审法院法官张举能周一（1月11日）强调了香港独立司法和法治的重要性，称它们对保持商界信心和作为全球商务大埠的香港的国际声誉均十分重要。

澳大利亚籍香港终审法院非常任法官施觉民递交了辞呈。港府证实了这个消息，但未透露他辞职的原因。澳大利亚广播公司ABC报道，施觉民表示，辞职的决定与港版国安法有关。

「港版国安法」周二再传重大转折。港媒报导说，人大周二对草案中一个条文做修正，将危害国家安全行为的定义扩大至组织行为。此外，路透社引述消息人士表示，中国恐禁止香港的外籍法官审理国安相关案件。此举可能严重打击香港的司法独立性。

周三（3月30日），韦彦德在一份声明中表示：“在与英国政府共同商讨后，我认为，英国最高法院法官难以在不被视为替一个背弃政治自由及言论自由的政权背书的情况下，继续担任香港终院法官。”

韦彦德在声明中表示，他和贺知义已经辞去终审法院非常任法官职务，立即生效。 

北京方面认为，香港在2019年经历了长时间且夹杂暴力元素的反政府抗议活动的冲击后，需要该通过《国安法》为香港带来稳定。

香港特区行政长官林郑月娥和香港终审法院首席法官张举能均没有对路透社就香港终审法院非常任法官辞职一事做出回应。

英国外交大臣特拉斯说，香港见证了“自由和民主遭到的系统性侵蚀”。

她说：“时局已经达到了一个转折点，英国法官已不再能担任香港主要法院的职务，（这）将有可能使打压合法化。

去年12月她还在一份有关香港的报告中表示，虽然香港司法独立的问题变得越来越微妙，但是英国法官仍然可以“在支持司法独立方面发挥积极作用”。 

香港地方律师们表示，韦彦德和贺知义的辞职可能会给香港终审法院另外10名外国法官构成辞职压力。

这些法官来自英国、加拿大和澳大利亚。同韦彦德和贺知义不同，他们都是在本国退休的资深法学家。

香港律师会会长陈泽铭表示，两名现任英国法官辞去香港终审法院非常任法官的职务，令人深感遗憾。他呼吁这两名英国法官收回辞任的决定，呼吁所有海外非常任法官继续担任在香港终审法院的职务，为香港人的福祉维护公义，继续作出重大贡献。 

（路透社）

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