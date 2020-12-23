英国与欧盟达成脱欧贸易协定

(德国之声中文网) 两位欧盟高级外交官23日就已经告诉德国之声，欧盟和英国的脱欧谈判代表在经过9个月的谈判后，已经初步达成了一项自由贸易协议。24日下午，双方正式宣布了这一消息。

根据协议，英国产品可以继续享有免关税、免配额进入欧盟共同市场的待遇，前提则是英国遵守公平竞争之条件，即实行相同的环保、社会保障、补贴规范。

此前，欧盟委员会主席冯德莱恩的高级助手在23日上午还表示，双方「已进入谈判的最后阶段」。一位熟知会谈内容的消息人士说：「双方正在酝酿一项协议。」

欧盟的脱欧首席谈判代表巴尼耶 (Michel Barnier) 22日告诉欧洲议会议员，圣诞节前夕是达成协议并避免可能的短期「无协议脱欧」的最后期限。大使们已被告知要在24日进行最后一次会议，但来自27个成员国的外交官敦促谨慎行事。

德国外长马斯 (Heiko Maas)表示，整个脱欧过程将使欧盟公民认识到加入该集团的好处。

捕鱼权争议

捕鱼权一度是双方最后的争议点，但是在12月24日，英国与欧盟也在此问题上取得了共识。

在整个谈判过程中，脱欧後之后的捕鱼权一直是最具争议的问题之一。英国渔民长期以来一直抱怨，他们没有从欧洲渔船在英国水域捕捞的鱼群中获得公平的份额。而欧盟渔民则担心今后是否还能进入英国水域。

巴尼耶22日晚上向欧洲议会议员承认，领导人需要介入并促成双方妥协。根据德国之声获得的一份外泄的记录，巴尼耶再一次视频会议上告诉议员们，这是非常政治和非常敏感的问题，而他无法在他的这个层级上上解决欧盟与英国的歧见。

协议已成定局？

欧盟官员担忧，如果双方未能在1月1日的最后期限前达成协议，目前还不清楚欧盟与英国会在最终协议出炉前，透过什么条件进行贸易。过去几天，英国首相约翰逊 (Boris Johnson) 和欧盟委员会主席冯德莱恩( Ursula von der Leyen)一直在进行电话联系，寻求解除谈判障碍。

欧盟与英国企业都在呼吁双方达成协议，以节省数百亿的成本。如果双方无法达成 「脱欧」后的协议，这将导致英国与欧盟的边界在2021年开始时出现更多混乱，届时双方的新关税将制造其他贸易障碍。

德国外长马斯 (Heiko Maas)表示，整个脱欧过程将使欧盟公民认识到加入该集团的好处。他在回应德国之声书面提问时表示：「我认为很多人把身为欧盟成员国的好处视为理所当然，因为他们已经习惯了。但脱欧让人们清楚地看到了身处欧盟所能享受的好处。他们能有迁徙自由，享受自由贸易，也可以在任何地方生活，学习或工作。目前，我真的没有看到大多数国家愿意放弃这些利益。」

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