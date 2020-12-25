英国与欧盟达成脱欧贸易协定，然后呢？

（德国之声中文网）英国和欧盟在周四（12月24日）达成了一项 历史性的自由贸易协定。此时距离英国脱欧过渡期的最后期限仅剩一周。

达成的协定尚须付诸法律，前提是要得到英国和欧洲的议会的双双批准。由于时间有限，该协定要到明年才能完成批准程序。换句话说，从明年1月1日开始只能临时执行。

"程序尚未完成，"欧洲议会外交事务委员会主席、苏格兰裔德籍政治人士麦卡利斯特（David McAllister）周四告诉德国之声。

英国接下来会做什么？

英国政府表示，将在12月30日召集议员们开会，就该协定进行投票。议员们仍在等待阅读协定全文。英国首席脱欧谈判代表弗罗斯特（David Frost）说，协定全文将很快公布。

英国议员很可能对审批程序的匆促感到不满。重要的立法通常需要通过议会的逐条审核，耗时数月才能得到批准。

英国首相约翰逊(Boris Johnson)可能仍将面临其领导的执政党保守党内脱欧派人士的反对，他们认为该协定不够清晰。

但是保守党在下议院拥有80个多数席位，而反对党工党也表示将予支持。

工党领袖斯塔默（Keir Starmer）表示，该协定很单薄，但是聊胜于无。

欧盟接下来会做什么？

欧盟委员会将把协定草案发送给剩下的27个成员国。欧盟轮值主席国德国的一位发言人在推特上证实，欧盟首席脱欧谈判代表巴尼耶（Michel Barnier）周五在特别会议上向欧盟各国大使介绍了该协定。

大使们预计将用两三天时间来研究该协定。随后，成员国将不得不批准这次谈判成果以及该协定的临时实施。

由于时间有限，欧盟议会也要到明年才能完全批准该协定。

欧洲议会可能否决该协定吗？

即使成员国承诺临时执行该协定，理论上也有可能最终否决它。

"这将是一个选择，"麦卡利斯特告诉德国之声，"但我不相信这会发生。"

尽管他还没有看到全文，但麦卡利斯特表示，该协定是一个“公平和均衡”的协定，它保护了欧盟及其公民和企业的利益。

"欧洲议会将提出一些尖锐的问题，"他说，"这显然是正常的。最后，投票决定同意还是反对的时候，将会达成一致意见。"

1月1日会有什么变化？

为期11个月的英国脱欧过渡期将正式结束。英国将告别欧盟单一市场和关税同盟，也将受到相应规则和条例的制约。

不过，如果自由贸易协定得到欧盟成员国的临时批准，英国和欧盟之间的商品流通将不存在关税或配额。

图片说明：脱欧之后，英国将告别欧盟单一市场和关税同盟。

无论如何，企业进出口还是会面临更多繁文缛节。由于脱欧协定是在年底前一周达成的，公民和企业都没有太多时间来应对1月1日就要到来的改变。

此外，英国和欧盟的公民将不能再享受两地之间的自由往返。

英国人前往欧盟的申根区，每180天只能免签证逗留90天。欧盟公民可以在英国免签证一次逗留180天。

有什么样的长期影响？

随着英国的挥手道别，欧盟黯然神伤，未来不免蒙上阴影。

贸易协定达成后，英国将继续部分享受和作为欧盟成员国时一样的权利。但是脱离欧盟的单一市场和关税同盟无疑将对英国经济产生负面影响。

独立机构英国预算责任办公室最近指出，从长远来看，和英国留在欧盟内比较，脱欧后的英国GDP将下降4%。

但是英国政府表示，除了新达成的欧盟协定之外，英国还与其他58个国家或地区达成了贸易协定。

张平/ 任琛 (法新社、路透社)

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