英国与土耳其和越南缔结贸易协定

（德国之声中文网）英国和土耳其政府已就一项价值205亿欧元的贸易协定取得一致。英国政府称该协定为未来在 "后脱欧 "时代达成更有利的自由贸易解决方案奠定了基础。土耳其总埃尔多安称，这是自1995年与欧盟达成协议以来的一个"最重要的协议"。

首先，为了避免因海关检查而产生的贸易障碍，双方原则上同意继续延用目前的法规。伦敦方面认为这是对英国汽车和钢铁行业的 "重要成果"。英国贸易大臣莉兹·特拉斯（Liz Truss）表示，该协定为同土耳其达成一项更为互利的协议铺平了道路。英国将 "处于具有活力的经济体的现代协议网络中心"。她补充说，之所以能够达成现在的协议，是因为伦敦与欧盟就未来关系的条例也取得了一致。

与越南 "一如既往"

与此同时，英国和越南也就一项贸易协定达成一致。该协定基本上延续了欧盟与东盟国家之间的自由贸易协定（EVFTA）。在今年年底结束的过渡期内，英国仍是该协定的缔约国。在过去十年中，英国和越南之间的贸易额平均每年增长12%，达到66亿美元。自“欧盟-越南自由贸易协定”（EVFTA）于8月生效之后，欧盟和越南之间99%的关税被取消。

越南贸易部长陈俊英（Tran Tuan Anh）与英国贸易部长莉兹·特拉斯（Liz Truss）

由于退出欧盟，英国不得不用自己的双边协议来取代一系列这样的协议，以便能够与欧盟进行市场竞争。例如，自2016年举行脱欧公投以来，伦敦已与60多个国家达成贸易协议，包括日本、新加坡、墨西哥和肯尼亚。但是与美国的谈判却至今没有结果。

为与欧盟签约进一步清除障碍

现在，人们信心加强，相信英国与其主要贸易伙伴欧盟之间的关系将在新的一年里得到解决。27个欧盟国家已正式同意启动执行贸易协定。德国外交部长马斯（Heiko Maas）表示，德国正在其欧盟轮值主席国任期结束前的最后一刻竭尽全力，以便从2021年1月1日起临时落实这一伙伴关系协定。马斯说："依靠团结的力量，我们成功地防止了辞旧迎新之际出现混乱。

周三（12月30日）上午，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel ）将正式签署该条约，之后英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）将在协定上签字。英国议会两院也计划进行投票表决。由于反对党工党已经宣布赞同该协定，预计约翰逊首相将能够获得议会两院的多数支持。就连欧洲研究小组（ERG）可能也会投票赞成。英国保守党内的欧洲研究小组与它的科学名称完全不相符的是，其成员是一群对英国脱欧持激进观点的议员。欧洲研究小组表示，该协定保护了王室主权，尊重各国之间所达成的约定。

一旦英国女王伊丽莎白二世落款"王室同意"之后，该条约将彻底生效。

李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社)

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 零关税 脱欧协定同意英国退出欧盟单一市场和关税同盟后，双边贸易商品的关税或配额为零。这样可以从2021年1月开始，在保障生活必需品价格较低的情况下进行无缝贸易过渡。谈判人员还为葡萄酒、有机产品、药品和化学品等重点行业做了具体的便利性安排。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 免签证旅行和社保福利 欧盟和英国之间不再有包括工作、学习、创业和生活在内的往返自由。但该协定规定，90天以内的短期访问不用签证。它还确保目前在对方领土上的居民能够保留他们的工作权利以及养老金、育儿假和医疗保健等福利。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 渔业管理 英国将拥有独立的海岸线，其出口欧盟的产品将受海关和食品安全检查。但该协定确保了双边水域共享鱼类种群和配额的可持续管理，管理过渡期为5年半。在此期间，鱼类的对等准入保持不变。到期之后，双方还要重新评估，商定新的协议。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 航空安全和安保合作 由于英国民航将退出欧盟自由航空市场，该协定确保了双方在航行安全、地面安保和空中交通管理方面的合作。它为双边航空货运提供了无限制的点对点交通，同时包括与第三国之间的航线资源安排，也就是第五航权。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 服务与投资 欧盟和英国之间对医生、护士、药剂师、工程师和其他专业人员职业资格将不再自动承认。但该贸易协定确保了服务或投资的公平待遇。它还消除了双边数字化贸易的不合理障碍，并互相开放采购市场。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 能源合作 英国将离开欧盟内部能源市场——欧洲原子能共同体，并退出欧盟排放交易体系。但双方同意保障能源供应安全和北海海上能源合作。脱欧协定还包括对巴黎气候协定的可执行承诺，并寻求欧盟和英国的碳定价制度关联。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 教育与科研 在教育、研究和技术方面，英国将退出伊拉斯谟学生交换计划和伽利略卫星定位系统等项目。但脱欧协定同意英国继续参与五个关键项目：欧洲地平线计划、欧洲原子能共同体研究和培训计划、国际热核聚变实验反应堆、哥白尼地球观察系统和欧盟卫星监视与跟踪系统。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 卡车运输 英国卡车司机不能再在欧盟境内穿行无阻。但脱欧协定确保欧盟和英国之间无限制的点对点通行，包括在对方领土上的完全过境权，以及在对方领土上从事最多两次额外业务的权利。该协定还包括工作条件、道路安全和公平竞争等条款。

细数英国脱欧贸易协定的重要条款 执法与司法 英国将脱离欧洲刑警组织和欧洲司法组织等机构，并将失去进入欧盟安全和司法领域的敏感数据库的权利。但脱欧协定确保了英国与这些机构之间的持续合作。它还规定了英国和欧盟之间快速交换乘客、DNA、指纹、车辆和犯罪记录信息的机制。



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