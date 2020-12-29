英国与土耳其和越南缔结贸易协定

英国脱欧后，目前已达成60多项贸易协定。现在又为与欧盟签署协议扫清一重大障碍。
（德国之声中文网）英国和土耳其政府已就一项价值205亿欧元的贸易协定取得一致。英国政府称该协定为未来在 "后脱欧 "时代达成更有利的自由贸易解决方案奠定了基础。土耳其总埃尔多安称，这是自1995年与欧盟达成协议以来的一个"最重要的协议"。
首先，为了避免因海关检查而产生的贸易障碍，双方原则上同意继续延用目前的法规。伦敦方面认为这是对英国汽车和钢铁行业的 "重要成果"。英国贸易大臣莉兹·特拉斯（Liz Truss）表示，该协定为同土耳其达成一项更为互利的协议铺平了道路。英国将 "处于具有活力的经济体的现代协议网络中心"。她补充说，之所以能够达成现在的协议，是因为伦敦与欧盟就未来关系的条例也取得了一致。
与此同时，英国和越南也就一项贸易协定达成一致。该协定基本上延续了欧盟与东盟国家之间的自由贸易协定（EVFTA）。在今年年底结束的过渡期内，英国仍是该协定的缔约国。在过去十年中，英国和越南之间的贸易额平均每年增长12%，达到66亿美元。自“欧盟-越南自由贸易协定”（EVFTA）于8月生效之后，欧盟和越南之间99%的关税被取消。
由于退出欧盟，英国不得不用自己的双边协议来取代一系列这样的协议，以便能够与欧盟进行市场竞争。例如，自2016年举行脱欧公投以来，伦敦已与60多个国家达成贸易协议，包括日本、新加坡、墨西哥和肯尼亚。但是与美国的谈判却至今没有结果。
现在，人们信心加强，相信英国与其主要贸易伙伴欧盟之间的关系将在新的一年里得到解决。27个欧盟国家已正式同意启动执行贸易协定。德国外交部长马斯（Heiko Maas）表示，德国正在其欧盟轮值主席国任期结束前的最后一刻竭尽全力，以便从2021年1月1日起临时落实这一伙伴关系协定。马斯说："依靠团结的力量，我们成功地防止了辞旧迎新之际出现混乱。
周三（12月30日）上午，欧盟委员会主席冯德莱恩（Ursula von der Leyen）和欧盟理事会主席查尔斯·米歇尔（Charles Michel ）将正式签署该条约，之后英国首相鲍里斯·约翰逊（Boris Johnson）将在协定上签字。英国议会两院也计划进行投票表决。由于反对党工党已经宣布赞同该协定，预计约翰逊首相将能够获得议会两院的多数支持。就连欧洲研究小组（ERG）可能也会投票赞成。英国保守党内的欧洲研究小组与它的科学名称完全不相符的是，其成员是一群对英国脱欧持激进观点的议员。欧洲研究小组表示，该协定保护了王室主权，尊重各国之间所达成的约定。
一旦英国女王伊丽莎白二世落款"王室同意"之后，该条约将彻底生效。
李京慧/洪沙 (德新社、法新社、路透社)
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