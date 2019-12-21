英国下院通过脱欧协议草案

英国议会下院三读通过首相约翰逊提交的脱欧协议草案，也以此结束了超过3年的脱欧僵局。
（德国之声中文网）本周四（1月9日）晚间，英国议会下院以330票支持与231票反对的表决结果通过脱欧协议草案。这一协议草案下周还将交由上议院进行审议和表决，最终完成立法程序，为英国在1月31日正式退出欧盟扫平道路。
去年英国议会曾多次否决现首相约翰逊以及前首相梅提出的脱欧协议草案。但是去年12月举行的大选中，约翰逊所领导的保守党取得大胜，在下议院具有超出80席的明显优势。因此此次下院表决通过脱欧协议草案原本就是毫无悬念。
这一版本的脱欧协议包含了涉及到欧盟公民权利和英国金融地位等基本问题的解决方案。协议草案还规定英国在脱欧后拥有11个月的过渡期，以便能同欧盟其它27国建立並维持广泛的伙伴关系。这份协议草案还需要获得欧洲议会的表决通过。
英国脱欧大臣巴克雷（Steve Barclay）表示，脱欧协议草案的通过让英国摆脱了此前长期陷入的不确定性。他说："这一草案确保英国不会无协议脱欧，协议为商业贸易提供稳定性，确保我国公民的权益，并让我们重新赢得对资金、边境、法律和贸易政策的控制权。"
进入艰苦的贸易谈判期
欧委会主席冯德莱恩周三表示，有关脱欧后的欧英关系谈判将不会一帆风顺。她说："肯定会出现比较艰苦的谈判，双方都会为自己的福祉着想和努力。"但是她没有指出具体哪些方面会成为谈判中的硬骨头。
英国首相约翰逊也再次强调，他并不打算延长英国脱欧后的过渡期。2016年英国举行的脱欧公投中，支持者的比例为52%，反对者占比48%。
洪沙/杨威廉 （法新社、路透社、德新社）
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