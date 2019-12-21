英国下院通过脱欧协议草案

（德国之声中文网）本周四（1月9日）晚间，英国议会下院以330票支持与231票反对的表决结果通过脱欧协议草案。这一协议草案下周还将交由上议院进行审议和表决，最终完成立法程序，为英国在1月31日正式退出欧盟扫平道路。

去年英国议会曾多次否决现首相约翰逊以及前首相梅提出的脱欧协议草案。但是去年12月举行的大选中，约翰逊所领导的保守党取得大胜，在下议院具有超出80席的明显优势。因此此次下院表决通过脱欧协议草案原本就是毫无悬念。

这一版本的脱欧协议包含了涉及到欧盟公民权利和英国金融地位等基本问题的解决方案。协议草案还规定英国在脱欧后拥有11个月的过渡期，以便能同欧盟其它27国建立並维持广泛的伙伴关系。这份协议草案还需要获得欧洲议会的表决通过。

英国与欧盟：此情可待成追忆 抉择 当地时间6月24日上午，英国“退欧”公投结果正式揭晓。“退欧”阵营占据上风，英国将在加入43年后退出欧盟。

英国与欧盟：此情可待成追忆 震惊 这一消息几乎令所有人都大吃一惊，甚至包括支持“退欧”的人士都颇感意外。因为毕竟在几个月前，支持留在欧盟的声音在英国依然占据优势。

英国与欧盟：此情可待成追忆 序幕 就在公投的周四当晚，首批选票的清点结果依然显示“留欧”阵营获得更多的选票。

英国与欧盟：此情可待成追忆 逆转 但随着选票清点工作的继续进行，支持“退欧”的票数后来居上。最终，支持“退欧”阵营胜出将近4个百分点。

英国与欧盟：此情可待成追忆 动荡 英国公投决定“退欧”之后，国际金融市场和股市均出现不同程度的震荡。英镑兑美元下跌到30年来最低点。德国股市也受到冲击，开盘大跌10%。

英国与欧盟：此情可待成追忆 成王 “脱欧”派一片欢欣鼓舞。其代表人物英国独立党(UKIP)领袖法拉奇表示，这是“庶民的胜利”。而欧洲其他国家的右翼民粹政治力量也纷纷表示受到鼓舞，要在本国举行类似公投。

英国与欧盟：此情可待成追忆 败寇 英国首相卡梅伦在整起事件中角色尴尬：他既是启动公投的“始作俑者”，但又始终坚持英国应该留在欧盟。公投结果宣布后，卡梅伦宣布将在三个月内辞职。BBC对他的评价是：这个政治幸运儿的运气用光了。

英国与欧盟：此情可待成追忆 尾声 尽管英国“退欧”并非一夕之间便可完成，今后英国与欧盟也不一定就会形同陌路，但这对欢喜冤家最终分手却依然令人唏嘘。正所谓，此情可待成追忆，只是当时已惘然。 作者: 石涛



英国脱欧大臣巴克雷（Steve Barclay）表示，脱欧协议草案的通过让英国摆脱了此前长期陷入的不确定性。他说："这一草案确保英国不会无协议脱欧，协议为商业贸易提供稳定性，确保我国公民的权益，并让我们重新赢得对资金、边境、法律和贸易政策的控制权。"

进入艰苦的贸易谈判期

欧委会主席冯德莱恩周三表示，有关脱欧后的欧英关系谈判将不会一帆风顺。她说："肯定会出现比较艰苦的谈判，双方都会为自己的福祉着想和努力。"但是她没有指出具体哪些方面会成为谈判中的硬骨头。

英国首相约翰逊也再次强调，他并不打算延长英国脱欧后的过渡期。2016年英国举行的脱欧公投中，支持者的比例为52%，反对者占比48%。

洪沙/杨威廉 （法新社、路透社、德新社）