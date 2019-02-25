英国下院批准梅首相脱欧三步骤计划

（德国之声中文网）英国议会下院以502票对20票的绝对优势通过首相特里莎·梅提出的脱欧三阶段计划，为伦敦政府同欧盟就脱欧事宜的谈判赢得更多时间。三阶段计划是：3月12日，议会的第二次投票表决 "脱欧"协议草案，若仍不通过，则3月13日，下院则表决是否"无协议脱欧"；如果"无协议脱欧"也被否决，那么议会将于14日投票决定是否推迟"脱欧"。

未经正式表决，议员们批准了首相提出的另一项请求。梅首相提出，国会应保证在英国无协议硬脱欧的情况下，依照同欧盟协商的内容保障欧盟公民的权益。

科尔宾的建议遭拒

工党领袖科尔宾提出的软脱欧的计划在下院遭拒。科尔宾面对的举行第二次公投的压力随之增大。科尔宾此前曾表示，如果政府不能按照他设想的在脱欧之后同欧盟保持更紧密的联系，那么他就呼吁举行第二次公投。

英国议员们希望，如果英国最终以无协议的方式硬脱欧，在英国生活的欧盟公民以及在欧盟国家生活的英国人的权益仍能按照脱欧协议中规定的那样得到保障。但是这项决议并不具备强制力。因为在硬脱欧的情况下，英国人在欧盟其它国家的权益是否可以继续得到保障，这还需要所在国各自单独决定。

英国议会下院通过了梅首相的脱欧三阶段计划

默克尔和马克龙均支持延期

德国联邦总理默克尔和法国总统马克龙对英国有可能出现的延迟脱欧表示理解。默克尔在巴黎同马克龙举行会晤期间表示："如果英国人需要多一点时间，那我们也不能拒绝。"

欧盟脱欧首席谈判代表巴尼耶(Michel Barnier) 认为，英国人在达成协议的情况下脱欧的可能性仍是存在的。他在接受一家法国媒体采访时说："无协议硬脱欧最有可能的说法并不正确。"他表示，作为欧盟谈判代表他会尽全力让双方达成一致。他竭尽一切努力让梅首相同欧盟之间达成的协议在英国下院通过。他说，英国人往往低估脱欧的后果，而事实上，脱欧的后果对英国人的影响更严重，在社会、经济、金融、科技、法律，方方面面都会造成影响。巴尼尔认为，在脱欧问题上只有输家。

英国首相梅在脱欧问题上出人意料出现软化。她首次对原定于3月29日的英国脱欧日期提出推迟的建议。外界认为，梅首相态度的变化和她在下院遭遇激烈反对不无关联。多名内阁大臣已经表示，如果梅首相继续以硬脱欧相要挟而不改变谈判策略的话，他们就会竞相辞职。

洪沙/凝炼 （法新社、德新社、路透社）