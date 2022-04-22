英国一患者持续感染新冠长达505天

（德国之声中文网）美联社的相关报道指出，目前无法确定505天是否是持续时间最长的新冠病例，因为不是每个人都会接受检测，尤其是并不会像本案例那样定期检测。但是，英国盖伊和圣托马斯国民保健信托基金会（Guy's & St. Thomas' NHS Foundation Trust）传染病专家斯奈尔（Luke Blagdon Snell）表示，这似乎是被报告的持续时间最长的感染病例。"

斯奈尔的团队计划本周末在葡萄牙举行的传染病会议上介绍多例"持续性"的新冠病例。他们的研究调查了在超长感染的人身上会出现哪些突变，以及变体是否会进化。该研究涉及9名对新冠病毒检测呈阳性的病人，他们的持续感染时间至少为8周。所有这些人的免疫系统都因器官移植、艾滋病毒、癌症或其他疾病的治疗而被削弱。出于隐私原因，这些人的身份未被公布。

反复检测显示，他们的感染平均持续了73天。其中两人的感染时间超过一年。研究人员介绍，此前，经过PCR检测确认的最长的已知病例持续了335天。

持续新冠不同于长期新冠

"持续新冠"（ persistent COVID-19 ）是罕见的，与"长期新冠"（long COVID-19）不同。"在长期新冠中，一般认为病毒已经从体内清除，但症状仍然存在"，斯奈尔解释道："而持续新冠则意味着病毒在持续、活跃地复制。"

研究人员每次对患者进行测试时，他们都会分析病毒的基因密码，以确定感染的是同一毒株，确保不是多次感染。然而，基因测序显示，病毒会随着时间的推移而变化，在适应过程中发生变异。

斯奈尔补充道，迄今没有一个病人产生了新的"须关注变种"（variants of concern），也没有证据表明他们将病毒传播给了其他人。已知感染时间最长的这名患者在2020年初检测呈阳性，接受了抗病毒药物瑞德西韦（remdesiver）的治疗，并于2021年去世。研究人员拒绝透露死因，并表示此人还患有其他几种疾病。

这项研究中的五名患者幸存了下来：两人未经治疗摆脱了感染，两人在治疗后摆脱了感染，一人仍然患有新冠。在今年早些时候的最后一次随访中，该患者的感染已经持续了412天。

研究人员希望能研发出更多的治疗方法来帮助持续感染的患者战胜病毒。斯奈尔指出："我们确实需要注意，有些人更容易受到持续感染和严重疾病等问题的影响。''

虽然持续新冠的病例很少，但专家们表示，有许多免疫系统受损的人仍然面临感染重症的风险，在政府取消限制和口罩义务逐步取消后，他们仍需努力保持自身安全，例如继续戴口罩。

（美联社）

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