英军情六处：北京误判恐导致战争

(德国之声中文网) 英国对外情报机构负责人，军情六处处长摩尔 (Richard Moore) 周二 (11月30日)在伦敦国际战略研究所发表讲话表示，正在世界各地日益展示武力的中国是对英国及其盟国的最大威胁，且北京的「误判」可能导致战争。

58岁的摩尔说，英国情报人员在不稳定的世界中面临四大安全问题：中国、俄罗斯、伊朗和国际恐怖主义。在这个世界中，国家和非法组织都在竞相利用快速变化的信息技术。

其中，摩尔分析，北京领导层越来越支持采取「大胆和果断的行动 」来促进其利益。他称中国是「一个与我们的价值观不同的专制国家」，并说北京对英国及其盟国进行 「大规模的间谍活动」，

摩尔说：「北京日益增长的军事实力和(中国共产党)想要解决台湾问题的愿望，如果有必要的话，通过武力解决的方式，也对全球稳定与和平构成了严重挑战。」

此外，他表示，中国剥夺了香港公民的权利，在新疆有虐待情事，试图「扭曲公共话语和政治决策」，并出口技术，在全世界建立「专制控制网」。

他提到，「北京相信自己关于西方弱点的宣传，低估了华盛顿的决心，」并说：「中国因过度自信而产生误判的风险是真实的。」

再这些问题上，中国一再回击西方对其批评，称中国共产党确定的道路已使数亿人摆脱贫困。中国也否认在新疆的侵权行为，说香港面临着来自分裂分子的安全威胁，并指责美国在台湾问题上制造紧张。

英国的其他威胁

除此之外，摩尔说，英国还继续「面临来自俄罗斯的严重威胁」。他说，莫斯科是许多案件的幕后黑手，例如在2018年派员到英国毒杀前间谍斯克里帕尔，发动了网络攻击，并干涉其他国家的民主进程。

他强调：「我们、盟友和伙伴必须抵制和阻止俄罗斯违反国际规则体系的活动......欧洲或欧洲以外的任何国家都不应被引诱，认为对俄罗斯的不平衡让步会带来更好的行为。」

摩尔指出，俄罗斯在2014年从乌克兰吞并了克里米亚，最近更在与乌克兰的边界附近集结了部队。在他之前，英国和北约高级官员也发出最新警告，希望遏制莫斯科进一步入侵乌克兰。

摩尔还对英国和俄罗斯之间严峻的关系状况表示哀叹，他说自己最早的记忆是1960年代的莫斯科，因为他曾跟着被派往苏联的父亲定居该地，有当地的针对回忆。

他说：「我对俄罗斯的历史、文化和人民有着深深的敬意。目前与俄罗斯的困难关系不是英国想要的。但我们将不惜一切代价保持国家安全，并阻止和抵御莫斯科构成的全方位威胁。」

除了俄罗斯，摩尔说，伊朗也构成了重大威胁，并利用政治和军事组织真主党--「国中之国」--来助长邻国的政治动荡。

在谈到非国家威胁时，他说阿富汗得到国际支持的政府倒台和塔利班的重新掌权是对激进分子的「精神鼓励」。

虽然摩尔认为，将塔利班的突然接管阿富汗称为西方情报部门的失败是「夸大其词」，但他说：「我不会美化这件事。现在我们离开了阿富汗，面临的威胁可能会增加。」

秘密情报局不再秘密?

摩尔认为，英国的情报人员必须放弃一些根深蒂固的保密工作，并寻求技术公司的帮助，以赢得网络安全军备竞赛，这场竞赛正在给敌对国家和团体带来越来越多的能力。

他说，人工智能和其他快速发展的技术的破坏性潜力意味着情报机构在一个破坏稳定的技术变革的世界中，必须「变得更加开放，以保持秘密」。

他说：「我们的对手正在为掌握人工智能、量子计算和合成生物学倾注资金和野心，因为他们知道，掌握这些技术将给他们带来筹码」。他以中国为例，说明一个国家正在大规模地收集数据，以获得信息和权力。

为了跟上时代，他说英国情报人员「现在正寻求与科技界的合作，以帮助开发世界一流的技术来解决我们最大的任务问题」。

摩尔补充说：「与007电影中的Q不同，我们不能在内部完成所有工作，他指的是片中虚构的军情六处的小工具制造商。」

他也提到，与私营部门的合作对于一个深陷于秘密的组织来说是一个「巨大的变化」。直到1992年，英国政府拒绝确认军情六处的存在。近年来，该组织已逐渐变得更加开放，甚至允许出版授权的历史--尽管只追溯到1949年。

(路透社、美联社)

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