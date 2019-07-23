英再提《联合声明》 北京:香港不容外来干涉

(德国之声中文网) 在中國軍方对香港抗争口徑變強硬后，美国总统特朗普周四(8月1日)表示，不会干涉香港的动荡情势。他在白宫对记者说：「那是香港和中国间的事。他们不需要建议。」

根据《南华早报》，英国新任外交大臣拉布则在与中国外交部长王毅在泰国曼谷会晤后，呼吁中国尊重前英国殖民地的和平抗议活动。这是英国首相约翰逊新政府首次就香港发表评论，

他说:「针对香港，我强调英国和中国对《联合声明》所载的自由有着共同和法律的承诺。虽然我们对暴力事件感到遗憾，但和平抗议是一项基本权利，应予以尊重。」他也提到，和王毅虽然意见不同，但彼此很坦诚。

面对这些外界的声音，新华网报导，中共中央政治局委员杨洁篪重申，香港事务不容任何外来干涉。

他点名「美国等一些西方国家政府在香港的修例风波中颠倒黑白、混淆是非，不断就香港局势煽风点火、妄加评论，还安排高级官员会见反中乱港头面人物，为香港激进暴力分子的违法行为撑腰打气，竭力破坏香港的繁荣稳定和安全。」

杨洁篪表示，要这些国家政府「遵守国际法和国际关系基本准则，恪守自身作出的不插手香港事务的承诺，立即停止以任何形式干预香港事务。」

香港抗争未歇

根据活动组织者在Telegram上的消息，周四大约有超过700名來自80家银行的员工，冒着大雨自发聚集在金融区。他们张贴员工卡的照片，并宣布他们将参与周一的罢工行动。

这些示威者说，他们对上个月警方涉嫌和黑道合作感到愤怒。在汇丰银行工作的王先生(KS Wong)告诉法新社记者说:「有太多证据指向警察与黑社会勾结。」

当时一群被怀疑有黑社会背景的白衣人暴袭击了元朗的反政府抗议者和旁观者。他们认为警方当时反应过慢，纵放暴徒。

香港「反送中」支持者正准备参加周五晚上的公务员集会，周末的民主遊行以及周一的全市罢工。

夏立民/楊威廉 (综合报导)