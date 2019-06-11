 英保守党初选 脱欧派约翰逊再度领先 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.06.2019

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时政风云

英保守党初选 脱欧派约翰逊再度领先

前英国外相、约翰逊（Boris Johnson）势不可挡。在保守党内下届党首的第二轮初选中，这位对欧强硬派领袖人物又一次明显领先。现外交大臣亨特（Jeremy Hunt）亦再度过关。

Großbritannien London | Boris Johnson verlässt sein Haus (Reuters/H. Nicholls)

约翰逊强调，英国必须在10月31日离开欧盟

（德国之声中文网）在下届保守党领袖及首相职位的争夺战中，前外交大臣约翰逊捍卫了自己的热门人角色。在周二（6月18日）晚间举行的第二轮初选中，约翰逊获得总共313票中的126票，以遥遥领先的姿态进入周三的下一轮投票。

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英国首相特蕾莎·梅继任人选的角逐正式开始。保守党10名政治家竞争党魁一职，胜选者也将成为英国首相。 (11.06.2019)

在参加第二轮竞争的另外5人中，现任外交大臣亨特、环境大臣戈夫（Michael Gove）、内政大臣贾伟德（Sajid Javid）以及出乎意料的竞选人、国际发展大臣斯图尔特（Rory Stewart）也获得进入下轮投票的资格。前脱欧事务大臣拉布（Dominic Raab）则未能通过33票大关。

数小时后，约翰逊与其他候选人一起参加英国广播公司的电视直播辩论。他再度强调，英国必须在10月31日离开欧盟，否则，就会面临可信度问题。

England Außenminister Jeremy Hunt (Getty Images/L. Neal)

外交大臣亨特也继续竞争党首职位

在上周举行的首轮初选中，约翰逊即已获114票。他被认为肯定会成为得票数最多的两名候选人之一，有资格参加最后一轮角逐。他最终对手是谁最迟在本周四决出，届时，候选人将缩减至两名。

约翰逊在党内基层也被看好

谁将成为保守党党魁并由此成为新首相，将在7月22日以后的一周确定。届时，保守党的约16万名成员获得投票机会。据网络民调研究机构Yougov所作的一项最新调查结果，约77%的保守党成员认为，约翰逊会是一个好领袖。

现年54岁的约翰逊在任外交大臣期间曾多次散布过不实之词，很多人却依然相信，他能赢回那些离开了保守党的脱欧派选民。

3年前，英国选民在一次全民公投中以微弱多数赞同退出欧盟。当时，约翰逊是脱欧阵营领袖之一。

 

凝炼/叶宣（德新社、路透社）

 

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