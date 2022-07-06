 英保守党党魁竞选人苏纳克：将对中国采取强硬政策 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 25.07.2022

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时政风云

英保守党党魁竞选人苏纳克：将对中国采取强硬政策

在英国保守党党魁及首相的最后阶段角逐中，印度裔前财政大臣苏纳克周日表示，如果当选新首相，将对中国采取强硬态度，包括关闭在英国的所有30所孔子学院。本周一，苏纳克将和另一位候选人、外交部长特拉斯举行电视辩论。

Liz Truss und Rishi Sunak

外交大臣利兹·特拉斯（Liz Truss）和英国前财长里希·苏纳克（Rishi Sunak）

（德国之声中文网）据法新社报道，正在竞逐英国首相及保守党党首的英国前财长里希·苏纳克（Rishi Sunak）7月24日表示，他如果当选英国下一任首相，将对中国采取强硬政策。他还称"中国是英国和全球安全的头号威胁"。

法新社在报道中说，"这位前财政大臣的承诺是执政的保守党内竞选对手利兹·特拉斯（Liz Truss）指责其对中共和俄罗斯软弱无力之后做出的。"

报道称，苏纳克提出的建议包括关闭在英国的所有30所孔子学院，以防止中国通过文化和语言传播软实力，扩大影响力。他还承诺通过迫使高等教育机构披露超过5万英镑以上的外国资金并审查研究合作伙伴关系，"将中共踢出我们的大学"。

苏纳克还将寻求建立"北约式"的国际合作，以应对中共在网络空间的威胁。英国国内间谍机构军情五处将被用来帮助打击中共的间谍活动。

此外，苏纳克表示将研究禁止中共收购英国关键资产的案例，包括战略敏感的科技公司。苏纳克还声称，中共在"窃取我们的技术并渗透到我们的大学"，通过购买俄罗斯石油"支持"普京，并试图欺负包括台湾在内的近邻。

他批评中共的全球"一带一路"计划"让发展中国家背负了难以逾越的债务"。"他们折磨、拘留自己的人民，给他们洗脑，包括在新疆和香港，侵犯了他们的人权。他们通过压低自己的货币，为自己的利益不断地操纵全球经济，"他补充说。

"够了。太久了，英国和西方的政客们铺开红地毯，对中共的邪恶活动和野心视而不见。我将在成为首相的第一天就去改变这一点"，苏纳克说。

据澎拜新闻报道，苏纳克的岳父纳拉亚纳·穆尔蒂是印度软件巨头Infosys的联合创始人。在福布斯印度富豪榜上排第51位。

Infosys在上海设有全资子公司印孚瑟斯中国，成立于2003年，分公司遍布北京、深圳、广州、杭州、大连、香港、贵州、南京、西安、东莞、武汉。

中共的背书

中国官媒《环球时报》最近称苏纳克是唯一"务实"的英国保守党党魁候选人。对此，英国《每日邮报》（Daily Mail）在7月15日报道中评论道，党魁争夺战尤为激烈，所有候选人都竭尽全力赢得各方信任，但有一方，即中共的背书是每个人都想避免的。而这份"可疑的荣耀"就落在了苏纳克身上。

就在7月22日，《环球时报》还发表的一篇比较苏纳克和竞争对手特拉斯的文章称，在对外政策上，特拉斯在英国与俄罗斯、欧盟以及与中国关系上的表态十分强硬。"苏纳克则不同，他的对华政策会更关注商业利益，可能会以牺牲其他方面的关切来加强对华经贸关系。如苏纳克上台，英国政府可能在敏感产业领域对中国投资开放。"

两名竞选人的首轮电视辩论

法新社报道认为，苏纳克周日的强硬言论无疑会让保守党内的对华鹰派感到高兴，他们曾多次敦促约翰逊更多地站出来反对北京。"而这也表明，苏纳克正拼命想在特拉斯面前扳回一局，而民意调查显示，特拉斯在争取20万名保守党基层成员的选票方面遥遥领先。"

England 10 Downing Street in London | Nach Boris Johnson Rücktritt

谁将入主唐宁街10号？

苏纳克和特拉斯首轮电视辩论将于本周一（7月25日）举行。英国《金融时报》和《卫报》等媒体报导，苏纳克将在周一的电视辩论中表示重申"中国是英国头号长期威胁"等表述，并将宣布遏制中国软实力的计划。

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