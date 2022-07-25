英保守党党首候选人电视辩论：争相强硬对华

（德国之声中文网）特拉斯(Liz Truss)和苏纳克(Rishi Sunak)本周一的电视辩论为三场电视对决中的第一场。双方在各个领域展开了激烈交锋。

42岁的前财政大臣苏纳克批评了46岁的外交大臣特拉斯快速减税的计划。特拉斯则反驳说，苏纳克的计划将使英国陷入"衰退"。她想立即采取行动，因为人们正在艰难维持生计。

苏纳克：必须捍卫我们的价值观

特拉斯还指责苏纳克过去对中国的态度过于温和。此前，中国官媒《环球时报》文章称苏纳克是唯一"务实"的英国保守党党魁候选人，还认为苏纳克的对华政策会更关注商业利益。但苏纳克在辩论中谈及中国时则表示："他们威胁我们的国家安全，我们的经济安全。我们必须捍卫我们的价值观。说到香港，对成千上万想离开香港的人，我们扮演了表示欢迎的重要角色。"

据法新社报道，就在周一的电视辩论前一天，苏纳克刚刚表示，如果当选英国下一任首相，将对中国采取强硬政策。他还形容"中国是英国和全球安全的头号威胁"，并提出包括关闭英国所有30所孔子学院、将中共踢出我们的大学、研究禁止中共收购英国关键资产的案例等建议。

特拉斯：我很高兴你同意我的想法

辩论中，特拉斯指出，一个月前，苏纳克还说支持"与中国建立更密切的贸易关系"，现在，"我很高兴你同意我的想法"。特拉斯还强调，目前对中国的更强硬的政策是她所领导的外交部推动的："无论是与七国集团同事一起针对中国的一带一路采取替代方案，还是明确台湾在面对中国的侵略时应能够自卫--我们在这方面发挥了领导作用。而坦率地说，我们从财政部听到的则是希望与中国建立更密切的经济关系。"

面对特拉斯的指责，苏纳克反驳说，特拉斯在中国方面也做出了转变，她过去也曾希望与北京建立更密切的关系。特拉斯曾谈及与中国关系的 "黄金时代"，并曾表示希望和中国在粮食安全和技术等问题上进行更深入的合作。他谈到在《国家安全与投资法》方面所做的工作。该法于今年生效，旨在让英国政府能够解除或阻止被认为有国家安全风险的交易。

特拉斯则在辩论中宣布，如果她成为总理，她希望对TikTok(抖音海外版）等中国科技公司采取行动："我们绝对应该打击这些类型的公司，我们应该限制我们对独裁政权的技术出口。"

作为竞争保守党领袖的最后两名候选人，苏纳克和特拉斯现已进入首相决选阶段。所有保守党党员现在都可以在决选中投票。结果将于9月5日公布。到目前为止，民意调查显示，特拉斯明显领先于苏纳克。

（法新社、彭博社等）

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