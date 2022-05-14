英保守党党团表决对约翰逊首相不信任案

（德国之声中文网）英国国会下院保守党党团今天就将对保守党籍首相约翰逊举行不信任投票。下议院有影响力的保守党议员 “1922”委员会主席布雷迪爵士 (Sir Graham Brady)宣布，鉴于已获至少54名本党议员支持，超越动议门槛，提出对首相不信任议案道路畅通，相关表决定于周一晚18时至20时举行。

尽管在伊丽莎白女王登基70周年庆典结束之前不会有不信任投票，数天来，约翰逊首相在派对门事件上受到越来越大压力。高阶官员格雷（ Sue Gray ）女士的“派对门”调查报告确认约翰逊领导能力严重不足。

根据该报告，在新冠病毒大流行期间，作为首相的约翰逊曾一再无视政府要求国民遵守的社交距离规定参与派对活动，并称这些活动是政府工作。

与此相关，约翰逊已不得不支付罚款，成为任内被发现违法的首位政府首脑。派对丑闻曝光后，约翰逊多次请求原谅，但坚不辞职。





内部不信任投票并不自动意味着约翰逊就将离开唐宁街10号。本届下院中，保守党有359名议员，也就是说，必须至少有180名议员“反叛”。议员中，目前约有150人在政府部门工作，如任国务秘书；或是 “党鞭”，即能确保重要投票过关的重量级议员。 “1922委员会”则代表所有那些不担任政府职务的保守党议员的诉求。

若今晚的不信任投票结果对约翰逊有利，则不能在12个月内再度投票。最近一次此类投票发生于2018年12月，时任首相梅（ Theresa May ）得以过关，继续留任。

根据唐宁街的一份声明，约翰逊首相本人欢迎周一晚的投票，称其是 “向议员们澄清观点的一个机会”，也是 “结束延续数月的各种猜测的机会”，之后，政府便可 “划上句号，往前看。”



（德新社，美联社）

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