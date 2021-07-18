 英企售中资 政府断援助 | 经济纵横 | DW | 21.07.2021

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经济纵横

英企售中资 政府断援助

价值约8700万美元的英国最大200毫米晶圆厂商NWF收购案传出可能生变。原因是买方荷兰安世半导体背后是有中国官方背景的企业。英政府在进行调查之际，根据当地媒体报道，先切断了该公司的政府金援。

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英国首相约翰逊表示政府已经介入调查中资收购英国晶圆厂一案，但也强调不应该因为「反华」拒绝中国投资。

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中国投资者计划收购一家英国中型企业，引发了巨大争议。后者是英国最大的200毫米晶圆生产商，对于全球当前紧缺的汽车芯片具有重大意义。咨询公司指出，近年来针对高科技行业欧洲中小企业的中资收购，往往具备中国政府背景。

无论是木材、塑料还是半导体——原材料和初级产品的短缺、全球供应链出现瓶颈，今年就可能使德国经济至少损失250亿欧元。 

台湾总统蔡英文周一在哥本哈根民主高峰会的视讯会议上发表演说，表示会与欧盟联手，打造半导体在内的关键物资供应链。

(德国之声中文网) 英国《电讯报》周二(7月20日)报道，英国最大的200毫米晶圆厂商NWF(威尔士新港晶圆厂)出售给一家中资荷兰安世半导体(Nexperia)后，英国研究与投资局（UKRI），根据政府指示暂停了对其的拨款。

英国首相约翰逊7月7日表示，英国国家安全顾问将审查此案。但前一天，约翰逊的发言人才告诉记者，政府决定「在这个时候进行干预不合适」。

约翰逊在一个立法者小组的提问中，回应表示，将对这项收购案进行调查。他对议员们说：「我已经要求国家安全顾问注意一下。」

约翰逊表示：「我们必须判断他们制造的东西，对中国来说是否真的有知识产权的价值和兴趣，以及是否真的有安全影响。」不过根据路透社报道，约翰逊同时强调，不想因为「反华」赶走所有的中国投资。

荷兰安世半导体是中资企业闻泰科技(Wingtech)的全资子公司，而据长年追踪中资海外收购的荷兰数据咨询机构Datenna的调查，闻泰科技的近30%股份有中国官方背景。

在伦敦和北京的关系日益紧张的情况下，英国对中国公司海外投资的审查日益严格。虽然7月5日完成交易的安世半导体没有透露任何财务细节，包括收购价格，但根据美国电视频道CNBC报道，安世半导体斥资6300万英镑（8700万美元或7400万欧元）收购。在全球半导体短缺的时候引发各界关注。

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美国总统拜登延续了前总统特朗普对中国强硬的作风，并进一步强化美国科技产业发展来与中国竞争。

美国带头拒绝中国科技

这笔交易案再次引发了中国在世界各国推进具有战略意义行业的讨论。与中国摩擦不断的西方国家不断提高警觉。

比如说，华盛顿将华为称为安全威胁，禁止该公司进入巨大的美国市场，切断其全球供应链，并向盟国施压，要求禁止或从其国家电信系统中移除华为设备。伦敦也在去年禁止中国电信巨头华为参与英国超高速5G宽带网络的铺设。

(法新社、路透社)

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