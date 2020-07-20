英中止与港引渡条约 中国：将坚决回击

(德国之声中文网) 中国政府本月初正式在香港实施《港区国安法》，各国政府也陆续对此做出回应。在加拿大与澳大利亚相继以此暂停与香港的引渡条约後，英国周一 (7月20日) 也宣布中止与香港的引渡协议，使近期紧张程度升高的中英关系雪上加霜。

英国外相拉布 (Dominic Raab) 还说，英国也将对中国实施武器禁运扩大至香港。拉布强调，除非香港能够明确保障双方的引渡机制不被国安法滥用，英国不会考虑与香港的引渡协议。根据双方的引渡协议，若出现犯罪行为，英国与香港政府能要求对方将人送来接受司法审判。

中国驻英大使馆也在消息传出後第一时间做出回应，表示近期英国多次针对国安法做出错误言行，干涉香港事务与中国内政，中国也多次向英国提出严正交涉，表达强烈不满与反对。中国驻英大使馆发言人表示：「英方不顾中方严正立场和一再交涉，变本加厉，一错再错，再次违反国际法和国际关系基本准则，粗暴干涉中国内政，企图干扰香港国安法实施，破坏香港繁荣稳定，中方对此表示强烈谴责和坚决反对。」

中方重申，他们在香港施行国安法的决心「坚定不移」，维护国家主权丶安全丶发展利益的决心也是十分坚定。他重申：「对于干涉中国内政的行径，中方必将作出坚决回击。」

中英代表严词交锋

此前，中英两国已因英国禁用华为5G设备与批评中国侵犯维吾尔人人权发生歧见，英国也在中国施行国安法後，承诺让近300万名持有海外英国护照的港人居留权。过去几周，英国丶美国与欧盟都发布声明批评中国政府施行国安法的举动已破坏「一国两制」。此外，他们也称国安法已违反了「中英联合声明」中，保障香港所享有的政治经济自由。

国安法生效後，英国政府也在7月1日宣布，将对持有英国国民海外护照的香港人放宽签证权，把现行入境6个月的规定放宽至5年，并让他们在英国有找工作与就学的权利，为未来取得英国公民权铺路。虽然现在持有此种护照的港人仅有35万人，但英国政府统计显示，有290万香港人符合该护照的申请资格。

此外，英国外相拉布周日接受英国广播公司访问时表示，中国新疆维吾尔人的人权明显受到严重侵犯，并誓言将对中国采取制裁行动。他提到，很明显的，中国政府正在公然的侵害新疆维吾尔人的人权，而这也是为何有27个国家在日内瓦举行的联合国会议上，要求北京停止侵害维吾尔人人权，以及香港人的人权。

中国驻英大使在同一个节目受访时也做出强势回应，表示如果英国政府真的走出制裁中国个人的这一步，中国将坚决回击。刘晓明以中美现行的交涉模式为借镜，提到他不希望中英关系也朝「以牙还牙」的方向发展，并表示他希望看到英国有自己独立的外交政策，而不是跟着美国的指挥棒转。

杨威廉/邹宗翰 (路透社丶法新社)