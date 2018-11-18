苦于游客太多 阿姆斯特丹设法自救

（德国之声中文网）如今在阿姆斯特丹国家博物馆前，经常会看见一脸迷惘的游客。他们不时低头在手机里查找，抬头看看四周，然后，视线再次疑惑地盯着手机屏幕。这些游客在寻找的是知名的"I amsterdam"巨型城市标志。不过这个标志已经不见踪影。

2018年12月初，阿姆斯特丹政府移除了这个广受游客欢迎的打卡标志。游客大潮几乎让这个城市不堪负荷，移除知名标志的行动象征着荷兰面对游客的不知所措。

去年共有1900万游客造访人口仅85万的阿姆斯特丹，而且，游客人数还在稳步增长。阿姆斯特丹市长霍尔塞马（Femke Halsema）预计，2025年，游客数将达2900万人。廉价航空以及网络上简易快速的订位系统让旅游变得更加方便。

即使是旅游淡季，阿姆斯特丹市中心依旧能看见络绎不绝的人潮。红灯区尤其受到来访者的欢迎。大量游客来到这里，参观情趣用品店、酒吧和妓女招客的透明玻璃橱窗。一到夏季，红灯区的街道更是挤得水泄不通。

阿姆斯特丹的红灯区吸引着众多游客

许多当地人对大规模游客潮感到不堪其扰。由于无法忍受各种噪音、寻欢作乐的人潮、酒醉呕吐的游客，不少人选择搬到较宁静的街区。阿姆斯特丹该如何应对现况？去年夏天，该市通过了一系列措施，目的是提升居民的生活品质。

再会了，酒店和纪念品店！

阿姆斯特丹政府决定实施"城市平衡"（City in Balance）策略，名称听起来温和，实际上是一系列雷厉风行的措施：停止建设新酒店、纪念品点、售票处和当地人根本不会造访的乳酪店。阿姆斯特丹国际机场Schiphol（史基浦）开始管制游客人数，观光客船的停泊点也被移出了市中心。

"我们当然还是欢迎游客，但是阿姆斯特丹首先是一个居住城市，其次才是观光景点。"阿姆斯特丹副市长发言人埃尔（Vera Al）如是说。正因如此，该市正积极取缔Airbnb和Booking.com等平台上私人出租客房的行为。根据规定，屋主一年只能通过此类平台将房间出租不超过30天。阿姆斯特丹甚至考虑禁止在某些街道经营民宿。埃尔说："如今许多阿姆斯特丹居民觉得自己成了外来人，因为没了固定的邻居，只有来去不断的游客。"

而这些游客经常行为恶劣。因此，阿姆斯特丹大幅提升了针对轻微犯罪的罚款，例如酗酒和在公共场所便溺等，当事人必须当场缴交罚款，否则便会被送进警局。

此外，为了让游客更清楚认知到阿姆斯特丹市中心不是狂欢区，当地民众联合市政府一同发起了"我在此生活"（I live here）运动。门窗上巨幅的标语提醒着游客，在阿姆斯特丹应该如在自己所居住的城市，注意个人的言行举止。

何须广告

对阿姆斯特丹而言，观光客过多的情况完全在意料之外。几年前，阿姆斯特丹的经济情况还相当严峻。当时，该市正埋头解决全球金融危机造成的后续效应。许多企业外移，游客不愿造访此地。阿姆斯特丹的市场行销机构通过各种广告渠道，试图吸引游客的注意力，而且成果非凡。阿姆斯特丹旅游局的市场行销顾问米尔德（Nico Mulder）表示："我们已经不再需要广告。人人都知道阿姆斯特丹。现在该是改善城市形象的时候。"

2018年夏季，阿姆斯特丹发起了"享受并尊重"活动，目的是让游客知道行为底线。米尔德说："红灯区和大麻咖啡店经常吸引那些以为在阿姆斯特丹可以恣意妄为的游客。"

当地人私下昵称那些"问题游客"为"利安"（Liam）。"利安"大多来自英国，年龄介于18到24岁之间，通常来阿姆斯特丹狂欢一两夜便离去。"享受并尊重"活动旨在吸引"利安们"的注意，让他们在出发前认清在阿姆斯特丹也必须守规矩的事实。

上网搜寻阿姆斯特丹的狂欢景点时，这个活动也会出现在搜寻结果中。机场、大众运输和市中心也张贴了活动海报。此外，阿姆斯特丹还在热门景点周围设置了电子围墙，一旦"利安"进入了这些区域，便会在脸书和Instagram上收到提示，要求他们尊重这个城市及当地居民。

阿姆斯特丹不会单独行动

市场行销顾问米尔德表示，最早在今年底才能知道这些努力是否能达到期望效果。在此之前，阿姆斯特丹将竭尽全力执行现有措施，并与巴塞隆纳、里斯本、威尼斯和杜布罗夫尼克等面临相同困扰的欧洲城市交流信息。他强调，上述城市正协力同Airbnb等公司进行交涉。

为了应对不断增加的游客潮，欧洲几个大城市希望游客在参观著名景点之余，也前往其它城区及近郊进行深度旅游。专家称之为"分流"及"人流管制"。阿姆斯特丹、威尼斯和其它城市正计划采取这样的平衡措施。