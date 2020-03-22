若默克尔病了，德国内阁如何运作？

（德国之声中文网）默克尔居家隔离！不过，无须担心，德国绝不会因此处于群龙无首状态，--即使这位总理本人也传染上了新冠病毒。最好情况下，只要感觉健康无大碍，她仍能继续理政；而如果她病况严重，以她为首的内阁仍将具有行动能力，因为，在法律上，对发生此类情况当然早有完备章程。

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在基本法第69条中有这样的规定："联邦总理任命一名联邦部长为副手"。本届内阁中是财政部长朔尔茨（Olaf Scholz）。在默克尔虽完全健康但短暂离开的情况下，这位社民党人也暂行总理之职。这里，典型的情况就是总理境外出访或休假。这时，副总理便有权召集通常每周三举行的内阁会议。

默克尔副手：财长朔尔茨

在德国，"副总理"非官方名分，在基本法中无此概念。不过，该称呼已被广泛使用，意为"代表"。理论上讲，默克尔也可以任命本党--基督教民主联盟（CDU）或姐妹党--基督教社会联盟（CSU）的某位同仁担任此职。不过，在实践中，副总理（迄今尚无一名女性）总出自议会第二大政党。社会民主党（SPD）是本届联邦议院第二大党。朔尔茨属于该党。

必要时，这位财长也可以在较长时间里代替居家隔离的默克尔理政，这一点，在联邦政府工作规章的第8款中有明确规定。依据该款，若默克尔"一般无法视事"，则朔尔茨有权在"全部政事领域"代表她。在此，默克尔可进一步确定"代表"之范畴。延伸阅读：德国的政治体制和选举制度

所有内阁成员均有自己的代表

在新冠病毒危机中，完全可以设想有可能发生总理及副手同时不能处理政务的情况，对此，法律上也已有预规。因为，在工作规章框架内，对每个内阁成员也都任命有其代表。如此，朔尔茨的任务届时就将由联邦经济部长阿尔特迈尔（基民盟籍）接管。

不过，在联邦德国历史上还从未出现过哪位总理较长时间里不能理政、联邦政府暂时失去行动能力的情况。