若非气候变化，如此热浪 "实际上是不可能的"   

北美西部过去几天热浪滚滚，最高气温几达50摄氏度。一项最新研究结果显示，历史上，如此极端高温可能一千年才出现一次。
（德国之声中文网）牛津大学气候专家奥托（Friederike Otto）在介绍这一最新研究结果时说： "我们看到的情况前所未有。原有高温记录被打破４、５摄氏度，极不正常。绝对毫无疑问，在这里，气候变化扮演了关键角色。“ 她指出，温室气体导致的地球变暖使美国发生热浪的可能性至少增加了150倍。
在世界气候归因（WWA）研究小组的这一研究中，科学家们对比了历史气候观测数据与当代天气。在加拿大和美国测得的极端数值约每一千年才出现一次，而按目前的碳排放水平，地球在几十年内便会变暖二摄氏度，则这样的热浪可能每５到１０年就出现一次，气温还会再增高一度左右。
尤其是加拿大及美国西北部，最近几周被前所未有的高温所笼罩。在温哥华东北方向约260公里处的莱顿镇（ Lytton）测得49.6摄氏度，——该国迄今的最高记录是45度。短短几天内，该镇几乎完全毁于一场高温引起的大火中。在不列颠哥伦比亚省（British Columbia ），一周内报告发生700多起意外死亡。
欧盟哥白尼地球观测计划（Copernicus ）指出，欧洲地区6月份温度总体比1991年至2020年的平均温度高出1.2度，是有记录以来的第二高温6月，与2018年6月一起，并列全球第四高温6月。世界其它地区今年6月也是高温笼罩。
（德新社，法新社）
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