若非气候变化，如此热浪 "实际上是不可能的"   

（德国之声中文网）牛津大学气候专家奥托（Friederike Otto）在介绍这一最新研究结果时说： "我们看到的情况前所未有。原有高温记录被打破４、５摄氏度，极不正常。绝对毫无疑问，在这里，气候变化扮演了关键角色。“ 她指出，温室气体导致的地球变暖使美国发生热浪的可能性至少增加了150倍。

热浪更频繁

在世界气候归因（WWA）研究小组的这一研究中，科学家们对比了历史气候观测数据与当代天气。在加拿大和美国测得的极端数值约每一千年才出现一次，而按目前的碳排放水平，地球在几十年内便会变暖二摄氏度，则这样的热浪可能每５到１０年就出现一次，气温还会再增高一度左右。

尤其是加拿大及美国西北部，最近几周被前所未有的高温所笼罩。在温哥华东北方向约260公里处的莱顿镇（ Lytton）测得49.6摄氏度，——该国迄今的最高记录是45度。短短几天内，该镇几乎完全毁于一场高温引起的大火中。在不列颠哥伦比亚省（British Columbia ），一周内报告发生700多起意外死亡。

欧盟哥白尼地球观测计划（Copernicus ）指出，欧洲地区6月份温度总体比1991年至2020年的平均温度高出1.2度，是有记录以来的第二高温6月，与2018年6月一起，并列全球第四高温6月。世界其它地区今年6月也是高温笼罩。

动物也怕高温酷暑 在水里真爽啊！ 高温酷暑也让动物感到有点吃不消。莱比锡动物园的小象Ben Long就泡在水里乘凉不愿出来。他的名字的意思是“尽管逆境仍然坚持”，因出生后被母亲遗弃，。它是姑妈和姨妈们抚养长大的。

动物也怕高温酷暑 有冰淇淋吃 热点也忍啦！ 马格德堡动物园的一只黑猩猩坐在户外围栏中，开心地享用着冰淇淋。这是因为天气太热饲养员专门为它准备的美食，由鲜奶酪和樱桃搅碎冷冻而成。动物园里的熊也“因热得福“，有水果冰淇淋这道加餐。

动物也怕高温酷暑 纯粹的放松 盖尔森基兴动物园的小北极熊纳努克吃完它的鱼冰棍之后，便立马跳入冷水池中。它的表情是在告诉你们：尽管炎热，但纳努克知道如何享受生活。德国已经连续第二天打破高温记录。

动物也怕高温酷暑 企鹅自行降温的“高招” 热浪来袭，杜伊斯堡动物园的眼镜企鹅纷纷寻找有阴凉的地方避暑。虽然这些动物习惯在较冷的地区居住，但是也能适应中欧的气候。太热时，它们就展开翅膀，通过几乎没有羽毛的“腋窝”排热降温。

动物也怕高温酷暑 会游泳的老虎 杜伊斯堡动物园的母老虎Dasha与狮子等其它的猫科动物不同，天热时它喜欢水中乘凉，而且还是游泳好手。上岸后有时还会得到饲养员送来的美食：冷冻鸡肉。

动物也怕高温酷暑 热晕俺了！ 杜伊斯堡动物园的这只火烈鸟难忍酷暑，趴在地上大口喘气。就像人类一样，天气太热时，这些鸟类会寻找阴凉地儿，并且大量喝水，减少活动。这对火烈鸟来说尤其重要，因为与哺乳动物不同，它们不会通过出汗排热。



（德新社，法新社）

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