若特朗普胜选将会再次支持台湾？2024年5月4日
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（德国之声中文网）曾由特朗普任命的美国驻欧洲安全与合作组织大使吉尔摩（James Gilmore）本周六（5月4日）表示，他相信，若特朗普这次赢得美国大选，他将再次支持台湾。2017至2021年特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。2016 年，特朗普在赢得大选后不久就与台湾总统蔡英文互通电话，这引起了北京的不满。
吉尔摩表示，特朗普不是一个孤立主义者，他的举动是为了让美国的盟国更重视自身的防务。吉尔摩在亚太坚韧研究基金会(Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation, CAPRI)发表演讲时说：“我相信特朗普总统再度入主白宫后，将会支持台湾，就像他在第一个任期。”
今年11月，特朗普将再次与民主党总统候选人拜登对决。吉尔摩此次台湾之行将会与台湾总统蔡英文见面，但由于时间安排问题，不会与即将在5月20日就职的当选总统赖清德会面。他还表示将会向特朗普报告此次的出访，并转达来自台湾的任何信息：“我相当期待写一份报告并将其呈交给特朗普总统。不知道他会如何处理这类文件，但我已下定决心，可以提供帮助。”
共和党人士吉尔摩曾在1998年至2002年任弗吉尼亚州州长，他认为，台湾与美国之间的沟通渠道已相当牢固，他无需充当传话人的角色。美国是台湾这个民主国家最重要的国际支持者和武器供应方，这引发中国不满，北京也加大了对台湾的军事和政治压力。
这并非是今年首个前往台湾的美国政治人物。今年2月，美国众议院跨党派代表团访问台湾，其中包括中国特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher），他当时曾表示，无论谁赢得选举，美国都将继续支持台湾。
（路透社等）