若特朗普胜选将会再次支持台湾？

曾获美国前总统特朗普派任驻欧洲安全与合作组织大使的吉尔摩在台湾表示，若是特朗普再次入主白宫，将会再次支持台湾。

（德国之声中文网）曾由特朗普任命的美国驻欧洲安全与合作组织大使吉尔摩（James Gilmore）本周六（5月4日）表示，他相信，若特朗普这次赢得美国大选，他将再次支持台湾。2017至2021年特朗普担任美国总统期间，美台互动十分频繁，华盛顿先后十度宣布对台军售。2016 年，特朗普在赢得大选后不久就与台湾总统蔡英文互通电话，这引起了北京的不满。

吉尔摩表示，特朗普不是一个孤立主义者，他的举动是为了让美国的盟国更重视自身的防务。吉尔摩在亚太坚韧研究基金会(Center for Asia-Pacific Resilience and Innovation, CAPRI)发表演讲时说：“我相信特朗普总统再度入主白宫后，将会支持台湾，就像他在第一个任期。”

今年11月，特朗普将再次与民主党总统候选人拜登对决。吉尔摩此次台湾之行将会与台湾总统蔡英文见面，但由于时间安排问题，不会与即将在5月20日就职的当选总统赖清德会面。他还表示将会向特朗普报告此次的出访，并转达来自台湾的任何信息：“我相当期待写一份报告并将其呈交给特朗普总统。不知道他会如何处理这类文件，但我已下定决心，可以提供帮助。”

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？ To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

共和党人士吉尔摩曾在1998年至2002年任弗吉尼亚州州长，他认为，台湾与美国之间的沟通渠道已相当牢固，他无需充当传话人的角色。美国是台湾这个民主国家最重要的国际支持者和武器供应方，这引发中国不满，北京也加大了对台湾的军事和政治压力。

这并非是今年首个前往台湾的美国政治人物。今年2月，美国众议院跨党派代表团访问台湾，其中包括中国特别委员会主席加拉格尔（Mike Gallagher），他当时曾表示，无论谁赢得选举，美国都将继续支持台湾。

（路透社等）