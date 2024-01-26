若特朗普卷土重来 中国该开心还是忧心？

（德国之声中文网）据路透社1月25日公布的民调显示，特朗普目前正以40%支持度领先现任总统拜登的34%。特朗普会不会在今年年底再度成为美国的领导人，也是美国的竞争对手、站在西方国家对立面的超级强国——中国所关注的焦点。

各家媒体与政治学者就特朗普言论以及美中之间互动分析：若特朗普二度就任美国总统，可能会对中国产生哪些影响。

取消最惠国待遇？

美国财经媒体彭博社预测，特朗普将推动美中经济进一步脱钩，可能采取的措施包括「终止中国的最惠国待遇，提高关税并对中国进口商品设置其他贸易壁垒」。此外，还可能「对投资和资本流向中国施加更多限制。」

专家: 对立状态“给美中经济都带来损害”

鹰派主导

克莱蒙特·麦肯纳学院政府学教授裴敏欣在彭博社发表评论文章也称，几乎能够肯定特朗普会让对华鹰派人士担任重要的经济和国家安全职务，届时除了取消中国的永久正常贸易关系地位（PNTR，形同最惠国待遇），还将扩大对中国高科技行业的出口管制所涉及的领域及技术。

此外，裴敏欣提到：「鹰派可能会在台湾问题上引发与中国的直接军事对抗。由于特朗普本人并不精通台湾问题的细微差别，他很可能会支持一些看似象征性的措施，例如允许美军在台湾进行联合训练演习或者允许台湾总统访问华盛顿。」他认为，这可能会被中国视为美国对台湾独立的支持，并以军事行动作为回应，特朗普政府也会展示武力回击，进而威胁世界安全。

美中台三角关系

在台海议题方面，美国媒体CNN政治作家沃尔夫（Zachary B. Wolff）去年11月撰文称，「特朗普在总统任期间曾以多种方式支持台湾，但有迹象表明他可能会回到战略上更加模糊的立场」。沃尔夫举例，特朗普去年7月曾在媒体采访中抱怨台湾「抢走了我们所有的芯片业务」，但没有对「如何在中国对台湾采取行动时保卫台湾」作出回应。

英国《经济学人》杂志分析也指出，美国对台政策可能会因为特朗普认为台湾「白吃白喝」而受影响。分析称，「尽管台湾已将国防开支提高到其GDP的2.5%，但仍需依赖美国在亚洲的庞大军事存在来遏制中国可能的入侵，……，特朗普可能会质疑美国人是否应该为台湾的防务买单。」

特朗普执政时期的美国国防部前副助理部长科尔比（Elbridge Colby）对DW表示，他预测未来任何一届共和党政府都会更加关注中国，而台湾将是其中至关重要的一部分。然而科尔比也提到：「美国保卫台湾的成本和风险有多大，将是台湾问题如何纳入美国政策的关键变量。如果台湾变得无法防御，那么包括共和党在内的任何政府都很难真正为台湾进行实质性防御。」

台湾《联合报》刊出两岸关系学者、东海大学教授潘兆民的评论称，若一向以美国利益为优先的特朗普当选总统，「美中贸易战势必更为激烈，对台湾半导体产业的压迫力道只会更强硬」。他认为，特朗普有可能会「为了个人选举利益，以台湾为『诱饵』，与中共达成更有利美方的协议」。

如果特朗普再度当选 世界会变成什么样？

《日经亚洲》引述亚洲协会政策研究所资深研究员但若云（Rorry Daniels）报导，民进党籍的赖清德当选下届台湾总统以及特朗普可能再次成为白宫主人，这两个难以预测的领导人若同时执政将是北京的噩梦。但若云还提到，中国也担心亲台湾的前国务卿蓬佩奥重返特朗普第二任政府担任领导职务。

关于特朗普胜选会不会为台湾带来风险，国际危机组织的中国问题资深分析师萧嫣然在接受DW采访时表示：「特朗普本人对中国的看法很重要，但他的顾问们的看法也很重要。因此在某种程度上，这将取决于他任命谁担任重要职位、他最终会听取谁的意见，以及他对如何与习近平打交道的个人信念。」萧嫣然补充：「台北必须非常清楚自己的利益所在和希望实现的目标，并与潜在的特朗普政府直接沟通。」

中国最不喜欢的人？习近平最支持的人？

新加坡媒体《联合早报》评论员金建国认为，特朗普是所有参与2024年美国总统竞选的人里面，中国最不喜欢的人。他指出，相较于特朗普的高调行径，「拜登自始至终竭力避免中美发生军事冲突，对中美关系做出积极贡献」。金建国称，可以预见的是特朗普若上台，「将对中美贸易关系大刀阔斧开刀」，因此「中国最希望特朗普落选，因为经贸关系是中国仅有可以从美国获得实实在在收益的渠道」。

美国《大西洋》杂志记者舒曼（Michael Schuman）则持相反意见，他认为悄无声息的拜登政府反而比大张旗鼓的特朗普政府给中国造成更严重的打击。他指出：「如果习近平能在11月投票，他一定会投给特朗普。」

拜习会晤谈毒品军事合作 台湾议题各说各话

舒曼认为，过去特朗普执政时带领美国退出全球领导地位，这给了习近平机会向世界展示：中国是一个更负责任的大国。如果特朗普掌权，「通过削弱美国的国际地位和其国内民主，特朗普将为习近平提供比拜登更多的机会来扩大中国的影响力，赢得发展中国家的支持。」

长期关注印太局势的《外交官》杂志发表文章分析拜登和特朗普的政策，探讨谁执政对中美关系影响更大。作者Dingding Chen 和Xinrong Zhu写道：「拜登和特朗普在长期方向上意见一致，但最明显的分歧涉及短期政策反应和选择。拜登继续执政会产生更可预测的『脱钩』趋势，而特朗普重新掌权则会在短时间内带来直接、紧张的分歧。」他们在结尾指出：「这两条道路最终都会出现在华盛顿进行的整体协调竞争中，因此要认识到哪条道路的影响会大于另一条道路，并没有那么简单。」

DW记者Richard Walker对本文亦有贡献。

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