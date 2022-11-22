若“武统”台湾 中国会付出怎样高昂的代价？

（德国之声中文网）美国华府智库战略与国际研究中心CSIS本周二（11月22日）发布的一份研究标题为“武统'统一 '台湾对中国来说是一个惨胜”（ “Reunification” with Taiwan through Force Would Be a Pyrrhic Victory for China）。其中指出，即便是中国军队成功武统，北京也会大伤元气，这将是一个得不偿失，要付出高昂代价的“惨胜”（Pyrrhic victory，皮洛士式胜利）。无论在外交，还是在经济层面，中国可能被其他国家孤立。

就在几天前，美军参谋长联席会议主席米利（Mark Milley）曾表示，中国若对台湾发动攻击，将如同俄军入侵乌克兰一样，是不智之举，也是一场“危险游戏”。这位美国军事最高将领上周三（11月16日）在五角大楼简报会上指出，中国入侵台湾将是不智之举，“是犯下政治、地缘政治及战略上的错误。米利认为，中国国家主席习近平也很清楚这一点。他称习近平为“理性的行动者”（rational actor），并认为中国在短期内不会试图入侵台湾，因为美国总统拜登已表明，如果台湾自治地位受到威胁，美国将提供军事援助。

CSIS报告指出，若美国进行军事干预，无论将战事拖延几天，几周，中国的成本都会大大增加。若美国不干预，任何由北京发起的攻击都会对中国的进出口、国内金融市场、人民币汇率产生直接而显著的负面影响。

CSIS中国研究部门主任白明（Jude Blanchette）与资深研究员迪皮波（Gerard DiPippo）联手撰写了这份报告，其中分武统前、武统期间、武统之后三个阶段。其中指出，北京要动手之前可能会提醒外国政府和投资者，但可能不会发出明确的信号。而华盛顿将对中国发出警告，同时希望召集盟友对北京发出威慑。美国的一些盟友和伙伴，比如澳大利亚、日本和英国等会对中国发出警告，其他一些国家的反应将会迟缓，一些国家可能认为北京是在虚张声势的做做样子，一些国家会犹豫不决，也有人会尽量避免在冲突中对任何一方做出承诺。

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国际公司和投资者将会在一个极端不确定的环境中做出重要的早期决定。由于转移供应链，从中国撤资的成本可能很高，许多公司会推迟做出重大决定，它们希望，危机永远不会发生。

CSIS上月曾发布一份统计报告，其中指出，台湾企业似乎正以“破纪录”的水平，将业务从中国和台湾转移出去。根据报告 大约25%的受访台企表示，已经把部分生产或采购业务转移到中国境外；33%称正在考虑，但尚未行动。部分台商撤离中国、甚至台湾，其背后成因复杂。报告指出，部分因素是地缘政治风险。

如果开战

美国国务卿布林肯10月底表示，北京已经做出了加速统一的决定。在美国斯坦福大学出席一场论坛活动时他表示，习近平正带领中国朝向更加“激进”的方向发展。二十大将“反台独”写入党章，习近平在二十大期间重申不放弃武统台湾。美国海军军官、现任海军作战部长吉尔迪（Michael Gilday）10月在美国智库大西洋理事会的活动上说，不能排除中国在不久的将来攻台的可能性。

CSIS报告指出，要精确地估计台海冲突造成的影响非常困难，部分原因是历史中没有类似的案例可供借鉴。俄乌战争也难以作为参考，因为俄罗斯的经济规模远远小于中国，而且西方大国也没有直接参与冲突。

不过作者指出，台海冲突必将破坏全球经济，但中国付出的代价尤其大。武统一旦开始，中国马上就会感受到负面的经济影响：战区和附近港口的商业航运将停滞，空运也受到影响，许多货物的供应链被切断，金融市场将出现恐慌，可能更甚于2008年的全球金融危机。中国政府可能会采取紧急措施，比如加强资本控制，出售中国的海外资产，储备紧急物资，暂停关键出口，或限制外国旅行等等。在中国的外国企业将纷纷出走，中国面临巨大的资本外流压力。

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此外，美国必定会对中国实施经济制裁，并且与盟友协调，让后者也加入制裁中国的行列。华盛顿的主要盟友，即便是不参与军事干预，也可能支持美国在经济上的制裁，因为，虽然中国的市场与供应链至关重要，但相比来看，作为消费市场、投资目的地和金融市场，美国更为重要。欧盟之中，即便只是德国，与美国的经济和金融联系远比与中国更深。

值得一提的是，鉴于台湾在芯片领域的吃重角色，电子产品的全球供应链将受到严重影响。

战争的代价

报告指出，即便是解放军成功武统台湾，无论是经济、外交还是政治上，北京都要面临着巨大压力。缓解这些挑战的唯一合理途径是速战速决，这样可以缩短华盛顿的反应时间，尽量缩小战争带来的影响，包括台湾平民伤亡等等。

这时的台湾，必定遭到严重破坏，经济萎缩，社会动荡，重建成本很高。中国与发达经济体的政经关系会明显恶化。西方对中国的制裁和出口控制可能会持续数月甚至数年。美日还有一些欧洲国家都缺少政治意愿来恢复与中国的正常经济关系。

中国的邻国将变得更为警惕。中国对台湾的任何攻击都会在邻国引发巨大焦虑，如果美国被认为进行了积极干预，即使最终没有成功，美国作为安全伙伴的可信度将会基本保持不变。另一方面，如果美国的干预被认为并非真心实意，华盛顿作为安全保障的诚信度会降低，一些国家可能会主动加强装备，包括研发核武力求自保。无论怎样，中国对台湾的主动出击都可能激发日、韩、澳大利亚、印度、越南、菲律宾等国家大增军费开支。大多数其他新兴市场或发展中国家可能会试图保持中立。

转看中国国内，吞并台湾可能最初会使习近平在公众中获得认可，但随着“国家建设”的成本不断增加，会削弱国内对中共的整体信心。

报告认为，中国如果发动对台入侵，将会招致灾难。习近平这场赌博之路险象丛生，胜利需要付出惨重的代价，在台湾及其周边地区发生的任何冲突，在经济、外交和声誉上都会给北京带来直接和间接的影响。即使是如北京所愿拿下台湾，并获得更多地区军事利益，但中国的经济和外交地位可能会大打折扣，也无法成为一个综合超级大国，简言之，武统台湾对中国来说“得不偿失”。



（综合报道）

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