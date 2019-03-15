 若是「旧瓶换新酒」 脱欧不得再表决 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 19.03.2019

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时政风云

若是「旧瓶换新酒」 脱欧不得再表决

脱欧大限倒数十天，英国国会意见依然南辕北辙。英國下议院议长表示，須沿用17世纪的规定，已经被否决过的议案不能再次交给国会表决。这为脱欧协议的通过再度设下障碍。

Symbolbild: Brexit und EU (Reuters/T. Melville)

脱欧协议若无法在国内外取得支持，很快必须面对无协议脱欧的下场

(德国之声中文网) 英国下议院议长贝尔考(John Bercow)说，如果特蕾莎梅的脱欧协议与英国国会先前否决的版本「相同」或「大致相同」，就不得再次表决。

他指出，这项规定可以追溯到1604年，同一个国会不得针对同一项议题表决一次以上。他说，之前的第二次投票之所以能够成立，是因为特蕾莎梅在该协议中加入具有法律约束力的条文，被视为有实质改动。但是这次，如果特蕾莎梅没有在脱欧协议做出「重大修改」的话，将不得再次交付国会表决。

这对特蕾莎梅相当不利，因为欧盟表示已经做出大幅让步，不愿意再次协商。3月21日，特蕾莎梅就要和欧盟成员国在峰会上见面，她希望在那之前通过脱欧协议。

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英国首相特蕾莎·梅宣称，针对爱尔兰边境问题已经取得具法律约束力的保障。然而，这项保证却没有转换成支持的票数，为脱欧僵局解套: 英国国会再次否决了特蕾莎梅的脱欧协议。 (12.03.2019)

英国脱欧倒数，不过现在英国国会投票通过延迟脱欧三个月。不过这还需要欧盟领导人同意，他们要求伦敦提出明确理由。日前英国国会议员才以321对278票，完全排除无协议脱欧的可能性。 (15.03.2019)

梅首相的最后转机？

要如期通过脱欧协议，特蕾莎梅的最后一线希望，即是现在已经有一些国会议员表示若有第三次投票，这次他们愿意支持。

如果特蕾莎梅想要在第三次投票中成功通过脱欧协议，北爱尔兰民主统一党便是她需要拉拢的关键票源。但这个党目前为止都没有支持过她的协议。几位与特蕾莎梅同属保守党的议员告诉她，虽然他们先前对协议投下反对票，但是只要她能拉拢到北爱民主统一党，他们就愿意支持她。

距离3月29日脱欧期限仅剩十天，爱尔兰边界保障措施 (Backstop) 依然是最大争议。反对脫歐协议的人希望，在英国脱欧之后，北爱尔兰和爱尔兰之间不会出现实体边界。

除非英国接受与欧盟达成的协议，或是能确实延后脱欧时间，否则英国就要在3月29日直接无协议脱欧，很有可能冲击到经济。

罗法/李芊(综合报导)

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