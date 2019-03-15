若是「旧瓶换新酒」 脱欧不得再表决

(德国之声中文网) 英国下议院议长贝尔考(John Bercow)说，如果特蕾莎梅的脱欧协议与英国国会先前否决的版本「相同」或「大致相同」，就不得再次表决。

他指出，这项规定可以追溯到1604年，同一个国会不得针对同一项议题表决一次以上。他说，之前的第二次投票之所以能够成立，是因为特蕾莎梅在该协议中加入具有法律约束力的条文，被视为有实质改动。但是这次，如果特蕾莎梅没有在脱欧协议做出「重大修改」的话，将不得再次交付国会表决。

这对特蕾莎梅相当不利，因为欧盟表示已经做出大幅让步，不愿意再次协商。3月21日，特蕾莎梅就要和欧盟成员国在峰会上见面，她希望在那之前通过脱欧协议。

梅首相的最后转机？

要如期通过脱欧协议，特蕾莎梅的最后一线希望，即是现在已经有一些国会议员表示若有第三次投票，这次他们愿意支持。

如果特蕾莎梅想要在第三次投票中成功通过脱欧协议，北爱尔兰民主统一党便是她需要拉拢的关键票源。但这个党目前为止都没有支持过她的协议。几位与特蕾莎梅同属保守党的议员告诉她，虽然他们先前对协议投下反对票，但是只要她能拉拢到北爱民主统一党，他们就愿意支持她。

距离3月29日脱欧期限仅剩十天，爱尔兰边界保障措施 (Backstop) 依然是最大争议。反对脫歐协议的人希望，在英国脱欧之后，北爱尔兰和爱尔兰之间不会出现实体边界。

除非英国接受与欧盟达成的协议，或是能确实延后脱欧时间，否则英国就要在3月29日直接无协议脱欧，很有可能冲击到经济。

罗法/李芊(综合报导)