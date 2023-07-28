 若是出手“武统”中国会如何做为攻打台湾做准备 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 28.07.2023

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时政风云

若是出手“武统”中国会如何做为攻打台湾做准备

随着台海关系紧张，对中国或会武统台湾的担心也日益升高。若是中国计划入侵台湾，会做出如何的准备？外界是否能够有所觉察？

美国前印太司令、海军退役上将戴维森今年2月表示，中国可能在2027年前攻台。

美国前印太司令、海军退役上将戴维森今年2月表示，中国可能在2027年前攻台。

（德国之声中文网）台海紧张局势的背景之下，北京会否武统台湾也成了外界热议的话题。英国《经济学人》发表的一篇文章引述前美国国家情报委员会东亚国家情报官柯佛（John Culver）指出，如果中国想入侵台湾，将会是全国性的行动。若是北京准备攻击，会留下难以掩盖的种种迹象。比如，中国空军可能会征用中国全部领空，这样就会打乱中国境内的航班，也会让中国民众和海外观察者立即觉察出异样。空军基地和港口的人员将会增多，关键基础设施，以及中国边界的安全力量也会增强。

卫星图像上也可以进行观察，不过中国可能会干扰的影像收集。例如在发动袭击前几天，中国的卫星将会集群在美国的卫星周围，试图对它们进行干扰。在任务启动的最后一小时的时候，可能会发动网络攻击，试图破坏各国的观察能力，避免暴露中国军队的行动。

美国前印太司令、海军退役上将戴维森（Philip Davidson）今年2月表示，中国可能在2027年前攻台。不过美国参谋长联席会议主席本月初表示，习近平并没说已经做出决定，在2027年以前出兵武统台湾。他认为美国必须加速军队现代化，震慑北京不要轻举妄动。

本周一（7月24日），台湾开启了为期5天的年度汉光演习，这次包含桃园机场的反空机降演练，这是台湾首度在民用的桃园机场进行操演。

台灣桃園機場首度反空降軍演

在台湾举行演习前夕，中国军机持续在台湾附近活动。台湾国防部周一表示，前一天总计侦获解放军军机11架次，其中有4架次进入台湾西南空域；另有6艘中国军舰出现在台海周边。台湾国防安全研究院战略与资源研究所所长苏紫云告诉德国之声：“台湾并没有挑衅中国，现在是中共，它是要摧毁台湾的民主。”他还补充，透过这次演习，台湾不只向北京传递信息，也向国际社会表明台湾“不轻启战端”，军演纯粹是防卫性质；此外，也要让外界知道“台湾有决心、有意志防卫自己”，且不断强化防卫实力，藉由备战来阻止战争发生。

《经济学人》指出，物流准备阶段早在几周前就会对外界可见。另外，就像俄罗斯去年入侵乌克兰边境前约两个月一样，民众的生活很快将被打乱，中国的专家和官员可能会被召回国内，居住在国内的专家和精英人士将被阻止离开中国，包括他们的家人。收紧资本管制，并且可能会进行全国性的献血活动， 数百万中国人的翻墙工具VPN可能会变得越来越难使用。柯佛指出，军事方面，在计划中发动攻击的六个月或更长时间内，弹药生产将急剧增加。训练和演习将会被叫停，以便对主要装备进行维护。军人的所有休假都会被取消。部队的信息宣传也会发生变化。对于大多数解放军来说，这将是他们首次真的走上战场。

不过，北京若是真的走出这一步，或会付出高昂的代价。美国华府智库战略与国际研究中心CSIS去年11月发布的一份研究指出，“即便是中国军队成功武统，北京也会大伤元气，这将是一个得不偿失，要付出高昂代价的“惨胜”（Pyrrhic victory，皮洛士式胜利）。此外，无论在外交，还是在经济层面，中国可能被其他国家孤立。

（综合报道）

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