若开邦悲剧一周年 昂山素季第七个人权奖遭撤

(德国之声中文网) 一年前的8月25，缅甸政府军攻进若开邦，数十万罗兴亚穆斯林从其定居的若开邦逃难到邻近的孟加拉。

事件届满一周年，昂山素季周二(21日)在新加坡发表演说，回顾她执政两年的成绩。

她认为现在在缅甸发生的动荡，是恐怖主义使然，而非种族歧视或差别待遇。

「我们是这几年见证缅甸变化的当事人，所以我们和那些置身事外、不会被实质影响的局外人有不同的解读。」

她没有在演讲中使用「罗兴亚人」的词汇。缅甸境内，有许多佛教徒不承认罗兴亚人是缅甸的少数族群，认定他们是从孟加拉移入的外来人口。

但她的发言很明显是在回应外界对她无视罗兴亚悲剧的批评。

外界用「种族清洗」、甚至「屠杀」来形容缅甸境内迫害罗兴亚人的情况。但是，她不认同这些批评: 「让若开邦陷入人道危机的是恐怖份子的行为，而到目前为止，他们对缅甸形成的威胁仍旧存在。」她说：「除非这个安全问题解决了，否则社会依然曝露在公共暴力的风险当中。这个威胁可能造成的后果非常巨大，不只是缅甸，这个区域的其他国家，甚至更广，都会受到影响。」

《卫报》隔日发布报道，昂山素季很可能再度被撤销人权奖。如果成真，「爱丁堡自由奖章」将会是她今年第七个被撤除的人权奖。

美国华盛顿大屠杀纪念馆、牛津、苏格兰格拉斯哥、新堡、爱尔兰都柏林等在这之前，都已经陆续撤销颁发给她的人权奖。

在帐蓬里过节

8月25日是罗兴亚人难忘的日子。

伊斯兰教的重要节日「古尔邦节」从8月21日开始到8月25日，恰巧与官兵攻入若开邦的时间重叠。22日，将近一百万名罗兴亚穆斯林在孟加拉的难民营过节。他们在泥地上宰杀牛只作祭品，在临时搭起的清真寺里祷告。

在过去一年之间，罗兴亚人陆续从若开邦迁移到孟加拉的人数，共计七十万人之多。

19岁的穆罕默德伊萨是七十万名难民的其中一人。他看着眼前寥落的异乡，回忆起他被摧残的家乡: 「在缅甸，我们有钱，还有自己的牛和土地。在那边过节比较快乐。」他在加姆托利难民营里的一排茅厕旁边对记者这么说。加姆托利难民营是为新到的难民安排的新据点。

联合国儿童基金会 (UNICEF) 对罗兴亚儿童的未来不乐观。

该组织提出警告，罗兴亚儿童很可能成为「失落的一代」：追随父母逃亡出国者，被洪水、疾病所苦；留在缅甸者，也缺乏适当的教育。

基金会发言人英冠(Simon Ingram)在日内瓦的新闻会上说：「我们要说的是，我们很可能失去一整个世代的罗兴亚儿童。」

「不只是孟加拉这边几百万个罗兴亚孩子，被留在若开邦的也一样，他们没有机会接受教育。」

联合国估计大约５３万到６０万名罗兴亚人还在若开邦，其中有３６万人是孩童。

联合国表示他们被阻止进入该区域视察。

罗法/夏立民 (路透社、德新社、美联社)