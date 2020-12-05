 若孟晚舟回到中国，两名加拿大人也能回家？ | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 10.12.2020

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时政风云

若孟晚舟回到中国，两名加拿大人也能回家？

在孟晚舟被捕后不久，两名加拿大人在中国被捕，这被加方看作“人质外交”，不过中方否认这一点。当被问及“如果孟晚舟回到中国，两名加拿大人是否可以回到加拿大”时，中方周四表示，两者性质不同，并称两名加拿大人已经被起诉并接受审讯。

Kanada Vancouer | Menschen fordern Freilassung von Michael Kovrig und Michael Spavor

（德国之声中文网）在12月10日中国外交部例行记者会上，当被问及“如果孟晚舟能够回到中国，加拿大公民康明凯、迈克尔是否可以回到加拿大”时，发言人华春莹称，“这两个案子的性质是不一样的。……孟晚舟女士的事件是纯粹的、彻头彻尾的政治事件。而两起加拿大公民的案件，是由于涉嫌危害中国国家安全，中方的主管部门对其进行了逮捕、起诉和审理”。

华春莹还表示，加拿大公民案件是“纯粹依法办事，在这个过程当中，这两名加拿大公民的合法权利也得到了保障”。

Kanada | Vancouver | Finanzvorstand von Huawei Technologies | Meng Wanzhou | Gerichtsverhandlung

孟晚舟引渡案目前仍在进行中

2018年12月，在加拿大应美国要求逮捕孟晚舟后不久，中国拘留了两名加拿大男子——康明凯（Michael Kovrig）和迈克尔·斯帕弗（Michael Spavor）。两人被指控涉嫌间谍罪。

加拿大媒体以及包括加拿大国防部长在内的该国官员指责中国从事“人质外交”，而中方则否认这一说法。

在美媒《华尔街日报》上周曝出美国与孟晚舟谈判、若她认罪便可返回中国的消息后，孟晚舟是否会认罪换自由、与美国达成协议，成为了外界关注的焦点。而两名加拿大人的命运也再次成为讨论话题。

延伸阅读：假如孟晚舟获释，“两个迈克尔”命运如何？

加拿大总理特鲁多上周五曾表示，让两名加拿大人获释是他的“首要任务”，但他没有对美媒报道的孟晚舟谈判内容置评。他不久前还曾致电拜登，希望未来的拜登政府可协助加方游说中国释放两名被囚的加拿大人。

此外，特鲁多也多次表示，“不会屈服于中国的胁迫外交”。

在孟晚舟被捕后，中加外交关系明显遇冷。目前，这起涉及中、美、加三国司法、政治和外交的引渡案仍在进行中。

孟晚舟在本周一返回不列颠哥伦比亚省最高法院，为引渡案进行最后一周的证人交叉询问。该引渡案定于2021年4月结束。

观看视频 02:11

華為的危機感

 

王凡/叶宣（美联社，路透社等）

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