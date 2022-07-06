（德国之声中文网）前不久，俄罗斯总统普京在圣彼得堡经济论坛上，几乎毫无掩饰地提出了对所有前苏联加盟共和国的领土要求，这令哈萨克斯坦极为不安。作为回应，哈萨克斯坦总统图卡耶夫公开表态，宣称哈萨克斯坦永远不会承认顿涅茨克和卢甘斯克的独立地位。

7月4日，图卡耶夫同欧盟理事会主席米歇尔举行会谈时承诺，哈国将向欧盟提供更多的原油。仅一天之后，俄罗斯一家法庭下令关闭了哈萨克斯坦原油借道俄罗斯输往黑海的输油管道码头。俄方提出的官方理由是环保文件不够齐备。

中亚问题专家爱舍门特（Beate Eschment ）对路透社表示："我认为，这是俄罗斯官方对哈萨克斯坦的报复行为。"哈萨克斯坦显然也对这项裁决持怀疑态度。图卡耶夫总统已经在周四下令，就修建一条不需过境俄罗斯的输油管道展开调查。

东欧及国际事务研究中心的爱舍门特表示，这只是哈俄两国漫长疏离过程中的最新进展，事实上，长期以来，哈萨克斯坦一直在试图摆脱俄罗斯的控制。

作为内陆国家，哈萨克斯坦的经济对邻国俄罗斯高度依赖。

图卡耶夫总统一直在追随所谓的多方向政策，即在保持同俄罗斯良好关系的同时，也寻求同欧盟、美国和中国发展双边关系。哈萨克斯坦虽未参与西方对俄罗斯的制裁行动，但同时也很注重不违反制裁禁令。该国修宪后，政治氛围明显缓解，涌现了一系列新的政党。观察家们对这一发展普遍持肯定态度。

爱舍门特认为，哈国在努力寻找平衡，"人们常常会忽略这样一个事实，图卡耶夫在尝试疏远莫斯科的同时，也在强调俄哈关系的重要性，并对普京提出的强化欧亚区域一体化进程持开放态度。"哈萨克斯坦曾同白俄罗斯一道，率先加入了由俄罗斯发起的欧亚经济联盟。哈萨克斯坦领导层绝不希望同莫斯科公开决裂，毕竟地大物博，但人口稀少的哈萨克斯坦同北方邻国俄罗斯有很长的共同边境。

德国经济东方委员会专家霍夫曼（Martin Hoffmann)也表示："哈萨克斯坦的所有货物运输，都对俄罗斯高度依赖，并不仅仅局限于原油输送。"而如果选择途经里海的替代性通道，则运输成本和运输时长都将大大提高。

除此之外，哈萨克斯坦境内俄罗斯少数民族占总人口的18%，俄罗斯杜马已有议员呼吁，应当为保护哈国境内的俄罗斯人采取必要行动。俄罗斯就是以保护乌克兰境内俄罗斯人为借口，发动侵乌战争的。

哈萨克斯坦的地理位置也决定了该国的被动局面。霍夫曼表示，多年前，哈萨克斯坦曾试图将本国打造成中国业务的中转站，但最终却因俄罗斯的阻挠而不了了之。俄罗斯方面提出，穿越俄罗斯领空的货物运输，必须在俄罗斯境内中途逗留和加油。

这也加快哈萨克斯坦政府寻求新伙伴的步伐，毕竟欧亚经济联盟带给该国的好处远远不及预期。西方对俄罗斯发起制裁后，对哈萨克斯坦的兴趣也在与日俱增。今年5月中旬，一支包括数十名企业界代表的德国政府代表团访问了哈萨克斯坦。

（路透社）

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