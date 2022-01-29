 若俄入侵乌克兰 北约和英国:不会出兵 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 31.01.2022

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时政风云

若俄入侵乌克兰 北约和英国:不会出兵

各方在乌克兰问题上的立场似乎都更加强硬。但北约和英国却分别表示，如果俄罗斯入侵，他们也不会派兵。为什么?

Ukraine-Konflikt

一名乌克兰士兵站在一辆装甲运输车旁边。随着俄罗斯和乌克兰集结军队，西方领导人正在讨论如何加强对基辅的支持。

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乌克兰总统泽伦斯基说，西方国家和媒体渲染其与俄罗斯冲突的方式将「使乌克兰人付出沉重的代价」，又称拜登总统的强硬言辞是一个「错误」。

美国总统拜登表示，他将在近期内向北约国家派遣少量美军，应对俄乌局势。与此同时，美国国防部长奥斯汀警告，针对乌克兰，俄罗斯总统普京现在已有多种军事选项。

欧盟去年12月就对俄罗斯入侵乌克兰原则上达成制裁的共识，惩罚清单也已列好，欧盟还称，制裁机制可以在48小时内启动。

德国联邦情报局（BND）负责人表示，俄罗斯有为进攻乌克兰做准备，但应尚未决定是否付诸行动。他还对俄罗斯和中国能否建立长期联盟表示怀疑。

在全世界围绕着乌克兰危机紧张地斡旋的时候，不少人不免想起台湾，因为这也是目前世界一个非常容易爆发的一个定时炸弹。但是，如同熟语所说，任何比较都是坡脚的。因此，在这里有必要看一下，两者到底有那些相似和不相似，以便找出解决危机的办法。毕竟当今世界，尽管理念和价值观不同，但和平共处还是非常需要。

(德国之声中文网) 北约秘书长斯托尔滕贝格 (Jens Stoltenberg)周日 (1月30日)重申，如果俄罗斯入侵，北约不会向乌克兰派兵。

他说：「我们正专注于提供支持......作为北约成员和一个强大的、高度重视的伙伴如乌克兰之间是有区别的。这一点毋庸置疑。」

英国贸易大臣特拉斯 (Liz Truss)告诉天空新闻 (Sky News)，英国将寻求加强对俄罗斯总统普京的制裁，这样他的寡头就没有地方可以藏身。

她说，短期利益是以英国和其他西方盟国的民主和自由受到长期威胁为实际代价的。

虽然政治上敏感，但众所周知，伦敦作为城市金融中心是俄罗斯商人投资的主要目的地之一，这也使英国首都获得了「伦敦格勒」 (Londongrad)的绰号，「格勒」是俄语「市」的意思。

上周，美国警告，英国接受华盛顿所称的俄罗斯「脏钱」，威胁到华盛顿以制裁阻止和惩罚俄罗斯的有效性。

华盛顿一直在与盟国进行协调，如何处理莫斯科透过在乌克兰边境的军事集结，入侵和占领乌克兰克里米亚和被称为顿巴斯的东部以外的部分地区。

然而，特拉斯说，如果发生战斗，英国军队极度不可能参战。她说：「这是为了确保乌克兰部队得到我们能给予他们的所有支持。」

CNN报道，英国首相约翰逊和俄罗斯领导人普京将在本周进行会谈。约翰逊在30日说，俄罗斯在乌克兰的军事行动的可能性「越来越令人担忧」。

俄罗斯的辩解

俄罗斯方面重申，其相关动作是防御性的，与北约不同。俄罗斯外交部长拉夫罗夫 (Sergey Lavrov)强调，北约不能以其在阿富汗、利比亚和前南斯拉夫等地的外国干预行动来声称自己这次有防御正当性。

俄罗斯官媒塔斯社报道，拉夫罗夫在俄罗斯第一频道的「周日时间」节目中说，克里姆林宫打算捍卫其利益。

他说：「当冷战进行时，柏林墙存在时，保卫什么领土是很清楚的。」

他补充说，已向北约和欧洲安全与合作组织发出「正式请求」，「敦促他们解释他们打算如何履行承诺，不以牺牲他人安全为代价加强自己的安全」。

此前，克里姆林宫此前针对北约扩张和在北约成员国的部队态势已发出最后通牒。

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战事一触即发

俄罗斯已经向乌克兰边境派遣了超过10万名军队，并在最近几天将血液供应移至可能演变成潜在冲突的前线。

尽管如此，俄罗斯国家安全顾问帕特鲁舍夫(Nikolai Patrushev)表示，与乌克兰开战是西方「自以为是捏造的言论」。

据俄罗斯国家通讯社报道，帕特鲁舍夫说：「我们不想要战争，我们根本不需要。」

此前，美国和北约拒绝了俄罗斯的相关要求，但美国驻莫斯科大使沙利文 (John Sullivan)表示，美国已经提出减少在欧洲的军事演习和导弹数量。拉夫罗夫此前嘲笑美国和北约的回应，但承认美国的提议在次要问题上保有「一丁点的理性」。

美国前驻俄罗斯大使麦克福尔(Michael McFaul)在推特上写道：「对于俄罗斯外交部长（当年我与他交手了五年）来说，这就是他的（赞扬）了！」

 (法新社、路透社)

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