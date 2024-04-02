若乌克兰输掉战争 1000万人将成难民？

（德国之声中文网）情况十分严峻：“如果普京获胜，乌克兰输掉战争，可能会再有一千万人成为难民。”移民专家克瑙斯（Gerald Knaus）在接受德国之声采访时说道。

俄罗斯不断将乌克兰领土纳入囊中。双方都在大规模地使用火箭弹和无人机进行互相轰炸。但很明显俄军的装备更精良，其在乌克兰大举推进，攻城略地。俄罗斯最近也不再使用 “军事特别行动”的称谓，而是称之为“战争”。与此同时，国际社会对乌克兰的支持正在瓦解。

移民专家克瑙斯警告称：“如果像哈尔科夫这样的大城市被摧毁，伤亡数日渐增高，希望却日渐渺茫，那么我们可能会经历自1940年代以来全球最大规模的难民潮。”。然而，德国社民党内政专家海里格·林德（Helge Lindh）在接受德国之声采访时表达了不一样的观点： “我不认为会出现那么高的数字。随着战争局势进一步恶化，难民数量可能会进一步增加。但没有理由认为现在会出现一波巨大的难民潮。”

战争难民在2023年8月一场社民党集会上感谢德国提供帮助

大约两年前，当俄罗斯入侵乌克兰时，德国表现出了极大的团结。乌克兰难民在德国得到了来自民众和政客的自发支持。来自乌克兰的难民无需在德国经历繁琐的庇护程序。他们可以直接就业，享受社会福利、医疗保健，参加语言课程。

根据媒体数据，目前有大约430万战争难民，其中约115万人在德国。这一数字仍在持续增长。基民盟和基社盟的政治家对此已经感到担忧：“作为欧洲人，我们对来自邻国的战争难民负有特殊责任。然而，我们的接纳能力迟早会达到极限，”基民盟内政专家弗雷（Thorsten Frei）告诉德国之声。

战争爆发后不久，大多数人逃往中东欧邻国，尤其是波兰。起初约有160万乌克兰人在波兰登记。如今这一数字已不到一百万。根据克瑙斯的计算，从绝对数量来看，德国目前拥有战争难民人数最多。但如果以总人口比例计算难民数量，情况就不一样了：保加利亚的难民占总人口比例为3.4％，捷克为2.6％，而德国仅为1.4％。这样看来，相对于约3800万的总人口，波兰仍承担着不小的难民接纳工作——来自乌克兰的难民约占波兰总人口2.6％。

呼吁欧洲团结

另一方面，基民盟内政专家弗雷则认为德国负担过重，他批评了-从绝对数字来看-德国须应对处理难民潮的主要负担这一情况。他说，德国政府必须立即努力促成乌克兰战争难民的均衡分配。他对德国之声说：“单单巴登-符腾堡州就收容了比整个法国还要多的乌克兰难民。” 巴登-符腾堡州有1100万居民，而法国约有6800万。

林德警告称德国面临更多难民涌入的挑战

来自执政党社民党的林德则对难民的选择表示了理解：“难民会怎么选：我该去哪个国家， 法国、比利时还是意大利？如果德国可以提供直接就业机会和更好的社会福利，那么他们更倾向于选择德国是可以理解的。”

德国是否做好准备？

俄罗斯对乌克兰战争造成的伤亡越来越多，也令更多人流离失所。俄罗斯总统普京甚至可能会取得最终胜利，或者永久吞并乌克兰部分领土并散布恐怖主义。“欧盟并没有做好迎接最坏情况的准备，”克瑙斯批评道。越来越多的难民前来德国寻求庇护，对此无论执政党还是在野党都束手无策。弗雷预计德国今年可能会再收到30万庇护申请。“这将直接影响到乌克兰难民，令其面临住房紧缺问题，社会资源紧张尤其会影响其融入社会的能力。”

许多地方政府已不知该如何安置更多的难民 – （摄于2022年3月）基希塞翁市（Kirchseeon）中学体育馆被用作安置难民

林德表达了担忧：“地方政府现在已经表示达到了负荷的极限。这意味着，如果来自乌克兰的难民人数再次大幅增加，我们将必须立即就移民问题再次展开讨论。”

但林德、弗雷和克瑙斯在一个问题上意见一致：最好的方法是大规模军事援助乌克兰，以使人们被迫逃离家园的情况不再发生。

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