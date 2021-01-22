若世上所有公司都交纳最低税

（德国之声中文网）国际货币基金组织(IMF)和世界银行会议召开前夕，耶伦强调，美国正与G20领先经济体合作，寻求共识。她说，目标是避免在企业纳税领域竞相降价。她指出，"我们可以共同实施全球最低税率，确保世界经济在国际企业公平竞争的基础上蓬勃发展，刺激创新、增长及繁荣。"

美国总统拜登有意提高企业税率以资助基础设施项目

契合拜登基建计划

全球实施最低税率是总统拜登两万亿美元的美国基础设施投资计划中的基石之一。其前任特朗普曾将美国企业税从35%降至21%；为能为大规模基础设施计划融资，拜登政府有意将税率回升至28%。专家指出，届时，美国的企业税率将重新高于其它多个主要经济体。

纠正特朗普政策

前总统特朗普政府曾抵制对国际公司征收全球最低税的努力，原因是，它担心这会严重损害美国公司的国际业务。特朗普还反对主要由欧洲提出的对亚马逊、谷歌和苹果等跨国公司征收数字税的要求。对此问题，拜登政府持开放态度，希望能在经济合作与发展组织（OECD）的谈判框架内达成一项折衷方案。欧洲的批评者们指出，这些美国互联网巨头在其提供服务的外国市场上缴税太少。

凝炼/乐然 （德新社，路透社）

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