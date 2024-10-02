苏黎世托儿所附近持刀袭击，三名儿童受伤

瑞士苏黎世欧瑞康区发生持刀袭击，三名五岁儿童在前往托儿所的途中被袭击，导致一名儿童重伤，另外两名儿童受轻伤。袭击者为23岁的中国男子，已被警方逮捕。

（德国之声中文网）周二（10月2日），瑞士苏黎世发生一起令人震惊的持刀袭击事件，一名23岁的中国籍男子在托儿所附近袭击了三名正在前往托儿所的五岁儿童，导致一名男孩重伤，另外两名儿童受轻伤。据瑞士媒体报道，受伤的儿童已脱离危险。

警方称，事件发生在中午时分，地点位于苏黎世北部的欧瑞康区（Oerlikon），袭击发生在Berninastrasse街道上，这是一条以住宅为主的安静街道。据目击者称，事发时，一名托儿所工作人员带领几名儿童前往托儿所，袭击者突然出现并对儿童进行持刀攻击。

警方在事发现场周围设置了警戒线，进一步的调查仍在进行中 图像来源: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

托儿所工作人员立即与一名路人合力制伏袭击者，直至警方和急救人员赶到现场。警方在现场逮捕了嫌疑人，并将其带到警局进行进一步审讯。

三名受伤的儿童在急救人员的帮助下接受了紧急救治，并被送往医院。一名儿童伤势严重，另外两人伤势较轻，情况相对稳定。事件发生后，警方心理医生和护理团队正协助受到影响的人员。

瑞士警方封锁案发现场 图像来源: Michael Buholzer/KEYSTONE/dpa/picture alliance

这类针对儿童的持刀袭击事件在瑞士极为罕见，尤其是在如此安静的住宅区发生。案件目前仍在调查中，袭击者的动机尚未披露，警方发言人称，进一步调查工作正在进行中。

案件发生后，极右翼的瑞士人民党迅速在社交平台X上发文，呼吁采取更强硬的边境保护措施，声称"必须保护边境以防止进口犯罪"。

这起袭击事件引发了当地居民的广泛震惊和恐慌，警方已在事发现场周围设置了警戒线，进一步的调查仍在进行中。

（法新社、美联社）

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