苏莱曼尼葬礼发生踩踏死亡事件

（德国之声中文网）据伊朗电视台报道，在苏莱曼尼（Ghassem Soleimani）的故乡克尔曼（Kerman）举行的葬礼上发生踩踏事件，至少有32人丧生，约190人受伤。官方电视台报道称，遇难者人数可能还会增加。

成千上万的人汇集到伊朗东南部的城市克尔曼，前来参加被美国杀死的苏莱曼尼将军的葬礼。现在安葬仪式中断，将在晚些时候举行。周一（1月7日），上百万伊朗人参加了在德黑兰开始的为期3天的国葬仪式，以此表达对美国杀死苏莱曼尼将军的愤慨。

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美军"定点清除"杀死苏莱曼尼，加剧了人们对中东地区局势升级的担忧。美国和伊朗相互威胁。伊朗宣布进一步退出防止该国制造核武器的国际核条约。伊拉克议会要求外国部队撤军。

出于安全考虑，德国联邦国防军正在减少驻伊朗邻国伊拉克的士兵人数。联邦外长马斯（Heiko Maas）和国防部长科兰普卡伦鲍尔（Annegret Kramp-Karrenbauer）在向联邦议院汇报时说，这是遵从国际反"伊斯兰国"联盟的命令采取的行动。撤离巴格达和塔吉的两个军事基地的联邦国防军士兵被调遣到到约旦和科威特。他们参与了对伊拉克安全部队的训练。

布鲁塞尔特别会议

德国、法国、英国和意大利的外交部长决定本周二在布鲁塞尔召开特别会议，就缓解中东局势的途径进行磋商。英国政府宣布，派遣外交大臣拉布（Dominic Raab）前往布鲁塞尔，就苏莱曼尼被打死后的局势发展和"利比亚冲突升级"问题举行会谈。

李京慧/达扬 (德新社、路透社)