苏纳克将成为英国新首相

（德国之声中文网）英国保守党在不到两个月内再次寻找新一任党魁。前首相特拉斯在执政六周后，因经济政策失败导致英国金融市场陷入混乱，已于上周辞去职务。

数月前下台的英国前首相约翰逊上周六结束假期返回英国，与前财政大臣苏纳克（Rishi Sunak）和另一位角逐党魁的下议院领袖莫尔道特（Penny Mordaunt）举行会谈，他希望保守党能为了国家利益达成共识，但他说最终三人没能想出一个办法。外界原本预期约翰逊可能回锅，但他在周日晚间出乎意料宣布不竞选保守党领袖。周一午后，苏纳克唯一对手莫尔道特未能达到100名支持者的提名门槛宣布退选。如此一来，已经获得超过100名保守党议员公开支持的苏纳克当选保守党领袖，笃定成为英国下任首相。

现年42岁的苏纳克是印度移民后裔，出生于英格兰南安普顿。他将成为英国首位少数族裔的首相。苏纳克周日宣布参选，希望团结政党并带领英国走出经济危机。今年9月，苏纳克曾与特拉斯竞逐保守党党魁，当时他就准确警告特拉斯的经济政策将导致经济市场混乱。

英国前首相约翰逊周日宣布不竞选保守党领袖

约翰逊支持者转向苏纳克阵营

在约翰逊表态不会回锅担任英国首相后，他的多名支持者倒向苏纳克阵营。约翰逊周日表示："过去几天，我得出的结论是，这不是正确的做法。除非保守党在议会中能团结，否则领导人上任无法有效治理。"也因如此，他说不会允许与自己相关的提名作业继续进行，并承诺支持任何脱颖而出的候选人。约翰逊表示，他相信自己还能提供很多东西，但现在并非合适的时机。

若约翰逊回归，可能导致严重分裂的保守党陷入混乱。一些议员一度威胁，拒绝支持约翰逊作为首相，甚至不排除退党。

（路透社、德新社、法新社）

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