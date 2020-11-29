 苏格兰新法执行 让所有女性享有“卫生巾自由” | 文化经纬 | DW | 21.08.2022

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文化经纬

苏格兰新法执行 让所有女性享有“卫生巾自由”

两年前，苏格兰通过立法的形式为女性免费提供经期卫生用品。现在这部新的法规已经开始正式执行，苏格兰也由此成为全世界首个让女性真正实现“卫生巾自由”的地区。

苏格兰成为全世界首个以立法形式让女性实现“卫生巾自由”的地区。

苏格兰成为全世界首个以立法形式让女性实现“卫生巾自由”的地区。

（德国之声中文网）英国苏格兰本周一（8月15日）开始执行一项新的法律，苏格兰境内所有教育机构和公共机构都有义务向所有女性免费提供经期卫生用品，例如卫生棉条和卫生巾。苏格兰也由此成为全世界首个以立法形式让女性实现“卫生巾自由”的地区。

苏格兰工党议员莫妮卡·列侬（Monica Lennon）是这项新法规的倡议者和推动者。她说，在目前生活成本不断上涨的情况下，这项法规是“一道希望之光”。

防止“月经贫困”

2017年以来苏格兰总共投入了约3200万欧元在公共设施和机构提供免费的卫生巾和卫生棉条。去年以来苏格兰境内所有学校都开始义务免费提供经期用品。现在这项义务扩展到更大范围。苏格兰的这一做法是防止一些女性陷入“月经贫困”。有一些经济困难的女性难以负担每个月在经期用品上的开支，甚至影响到她们在食品一项上的购买。

购买经期用品成为额外的开支负担，这一现象在全世界很多国家和地区都存在。2017年国际慈善机构国际幼培会（Plan International）所做的一项调查发现，仅在英国一个国家就有10%的14岁到21岁的年轻女性买不起经期卫生用品。另外还有15%的同年龄段女性表示她们购买经期用品在经济上有困难。

德国从2020年1月1日开始降低了经期卫生用品的消费税，从先前的19%降低到7%。

德国从2020年1月1日开始降低了经期卫生用品的消费税，从先前的19%降低到7%。

德国降低消费税——杯水车薪

德国的情况也十分类似。调查显示，每两位在德国生活的女性中就有一人表示，如果经期用品价格更低廉，她们会拥有更好的选择。四分之一的女性都表示负担经期卫生用品存在经济困难。15%的女性表示，由于经期卫生用品价格高，所以她们尽可能减少更换频率。

德国从2020年1月1日开始降低了经期卫生用品的消费税，从先前的19%降低到7%。政府认为经期卫生用品消费税降低12%有利于缓解女性的“月经贫困”问题。

 (德新社, 法新社)

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