苏林成阮富仲接班人 誓言反腐 外交政策不变

越南国家主席苏林接替离世的阮富仲，成为越共总书记。这位前越南公安部部长誓言要继续大力打击腐败，他也重申不会改变越南的外交政策。

（德国之声中文网）越共中央委员会本周六（8月3日）举行的全体会议上，一致通过苏林（To Lam）的提名，目前尚不清楚林是否会继续担任国家主席。

上个月末，越共总书记阮富仲在河内去世，享年80岁。他自2011年开始担任越共总书记，并一度兼任国家主席。

资料图片：越共总书记阮富仲 图像来源: VNA/Xinhua/picture alliance

今年5月，越南国会选举公安部部长苏林为国家主席。他接替了上任仅一年便自请下台的武文赏，后者因 "违反党内规定"等原因于今年3月请求辞职。苏林一直是越南反腐运动的关键人物，这场名为"烈火熔炉"的反腐运动旨在根除广泛存在的腐败。然而，批评人士认为，该运动在政治内斗中被用来排挤对手，引发了人们对政治稳定的担忧。

周六发表讲话中，苏林誓言将继承阮富仲的遗志，继续反腐运动：“（我将）继续加快反腐败的步伐……无论是谁……我个人感到幸运的是，在公安部任职期间，积累了丰富的反腐经验。”

他也表示不会改变越南的外交政策。

（路透社，美联社，法新社等）



© 2024年德国之声版权声明：本文所有内容受到著作权法保护，如无德国之声特别授权，不得擅自使用。任何不当行为都将导致追偿，并受到刑事追究。