苏州“6·24”日本人遇袭事件：胡友平见义勇为伤重离世

6月24日，苏州日本人学校的校车抵达一公交站台后，一名接孩子的日本女性和其幼子被一中国男子砍伤。苏州市民、校车引导员胡友平阻止疑犯继续行凶被捅伤。本周五，中国官方通报胡友平不幸离世，但试图淡化该事件涉日背景。日本外相对胡友平表示哀悼，日驻华使馆降半旗致哀。

（德国之声中文网）6月27日，苏州市公安局发布有关苏州市民胡友平阻止行凶不幸离世，提请市政府追授其"苏州市见义勇为模范"称号的公示。公示中称，"胡友平，女，1969年7月生，现居苏州市姑苏区。6月24日16时许，胡友平在苏州高新区塔园路新地中心公交站台发现有人持刀行凶，立即奋不顾身上前阻止，被犯罪嫌疑人连捅数刀，经抢救无效不幸离世。"

新华社消息称，记者从江苏省苏州市人民政府了解到，在江苏苏州"6·24"持刀伤人事件中，挺身而出阻止犯罪嫌疑人袭击妇女儿童的伤者胡友平26日因伤重离世，苏州市已认定其见义勇为行为，正按程序追授其苏州市"见义勇为模范"称号。

中日媒体有关该事件的报道

6月25日，苏州市公安局苏州高新区分局发布警情通报称，6月24日苏州高新区塔园路新地中心公交站台发生持刀伤人案件，造成3人受伤（其中1人为中国籍，2人为日本籍）。警方当场抓获犯罪嫌疑人周某某（男，52岁，为近期从外地来苏州无业人员）。中国籍伤者因在阻止嫌疑人犯罪过程中受伤严重，仍在抢救中；1名日本籍伤者正在治疗，无生命危险，另1名日本籍伤者当日已出院。

日本放送协会在事发当天报道说，苏州日本人学校的校车当天下午载着放学回家的孩子抵达站台时遭到一名中国男子袭击。袭击者手持刀具，造成一名前来接孩子的日本母亲、其学龄前幼子和一名中国女子受伤。受伤的中国女性为校车引导员，她是在阻拦嫌犯的时候受伤的，伤势严重。如果不是这名乘务员的奋力阻拦，校车上会有更多的孩子会遭遇危险。日本驻上海总领事馆称，这名中国女性是在试图阻止行凶男子冲上校车时受伤的。

日本驻上海总领事要求中方确保日本侨民安全

据日本驻上海总领事馆发布的消息，该袭击事件发生后，6月25日中午，赤松秀一总领事会见苏州市市长吴庆文，就24日下午发生在苏州的伤人案件提出交涉，希望苏州方面尽快向日方公开包括案件背景在内的详细调查情况，并再次要求对苏州日本人学校周边及相关人员进一步加强警备，确保所有在苏日本侨民的安全。会见后，赤松大使还看望了在此次案件中受伤的日本公民与中国公民。

苏州日本人学校6月25日停课一天，在加强安全对策后于26日恢复上课。日本广播协会6月27日报道说，"据日本驻上海总领事馆等消息，今年4月，在距离6月24日袭击事件发生现场数百米、日本餐饮店等聚集的街道上，也曾发生过一起日本男性被据信为中国人刺伤颈部的事件，所幸该男子受的是轻伤。"报道还称，"伴随多起袭击日本人事件接连发生，在当地，不安情绪正在蔓延。"

中国外交部称"偶发事件" 官媒淡化涉日背景

有记者在6月25日中国外交部记者会上问及发言人"这是否是针对日本人的袭击"，并提到前不久吉林发生的美国公民被刺的事件。中国外交部发言人毛宁回应说，"我们对发生这样的事情表示遗憾。中方将继续采取有效措施，切实保护所有在华外国人的安全。"她称，"警方初步判断这个事情是一个偶发事件"，"我想说的是类似这样的偶发事件，在世界上任何国家都有可能发生，中方将继续采取有效措施，像保护中国公民一样保护在华外国人的安全。"

苏州市公安局6月27日关于提请市政府追授胡友平"苏州市见义勇为模范"称号的公示和新华社有关胡友平离世的报道均对该事件涉及的苏州日本学校校车和其他两位遇袭者为日本籍公民的背景只字不提，也没有提到胡友平作为日本学校校车引导员的身份。

日本方面向胡友平致哀

日本驻华大使馆6月28日降半旗向胡友平致哀。日本驻华大使馆28日发布中文微博"胡友平女士以一己之力从歹徒手中保护了无辜的妇幼，相信她的勇气与善良也代表了广大中国民众。我们在此向胡女士的大义之举致敬，愿胡女士安息。"

日本广播协会（NHK）6月28日报道，日本外相上川阳子对胡友平女士的离世表示悲痛。上川外相在新闻发布会上表示，"胡友平女士去世的消息让我深感悲痛。胡女士挺身而出，保护了校车上的日本儿童和学生。我再次对她的勇敢行为表示深深的感谢和敬意，并对她的离世表示由衷哀悼。"上川阳子说："我祈祷受伤的日本母子能够早日康复。我将继续与中国当局合作，尽最大努力确保日本居民的安全。"

微博处置仇日言论与舆论转向

日本公民在苏州遇袭事件发生后，中国的社交媒体一度出现大量仇日极端言论和以爱国主义名义为犯罪叫好的声音。据北京日报客户端消息，微博管理员6月26日发布涉苏州持刀伤人事件违规内容处置情况，称对排查到的759条煽动仇恨、美化犯罪的违规内容予以清理，并对36个违规用户视程度予以阶段性禁言直至关闭账号处置。

胡友平伤重不幸离世，并将被苏州市公示追授"见义勇为模范"的消息传出后，"中国人勇救日本母子"，#外交部哀悼胡友平#等相关词条6月28日冲上微博热搜。外交部发言人毛宁在例行记者会上回答提问时说，"这位中国女性（胡友平）体现了中国人民的善良和勇敢，反映了中国人见义勇为、勇于助人的精神。"

有网民留言道："她是为了救人而英勇献身--不论被救的是中国人还是日本人。一路走好！""太难过了，她是苏州的城市英雄。建议在苏州的城市显要处给英雄树个雕像，大力弘扬她的精神。"

也有网民写道："她一个人挽救了一场外交灾难。英雄走好"；"真要是把那一车日本小孩砍了，苏州就真完了。日企走了，台企也肯定跟着走"，"不仅仅是见义勇为和普通的治安事件，她以一己之力，避免了此事酿成更严重的外交事件"。

不过，许多网民看了中国官媒的报道仍对该事件的来龙去脉感到不清不楚、云里雾里。有网民写道："避免了此事酿成更严重的外交事件，这个说法的出处可以说一下吗？"，还有网民说，"全网都在悼念，但是事情的具体情况我怎么找不到呢？有人说其实不是为了保护日本母女而是校车里的小朋友。是这样的么？"

6月10日，吉林市曾发生一起来自一所美国大学的四名教员遇袭被刺伤事件，其中包括三名美国公民和一名非公民的美国居民。中国外交部发言人当时也称该事件为"偶发事件"，不会影响中美两国正常的民间交流。袭击发生之际，中国正在寻求吸引更多美国人来华观光和学习，以防止双边关系恶化。

（综合报道）

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