苏州日本人遇袭案：仇日情绪升温 官方整治

苏州日本人学校校车的持刀袭人事件造成一名中国女子胡友平死亡，该起事件在中国社群平台上引发热议，不仅仇日情绪升温，还有人主张成立“当代义和团”。如今抖音等社群平台皆公告将整治。

（德国之声中文网）上週一（6月24日）下午，中国苏州高新区发生一起持刀伤人事件，造成1死2伤，引发舆论热议。中国社群平台上随之出现大量反日仇恨言论，严重程度让抖音、网易等平台公开谴责，宣布出手整治。

该案中的死者胡友平为苏州日本人学校校车的随车人员，事发当下为了拉开攻击者而受重伤，最终于26日宣告不治。苏州市政府追授胡友平“苏州市见义勇为模范”称号；日本驻华大使馆也在28日为胡友平降半旗致哀。

盡管许多舆论对胡友平见义勇为的行动表达敬意，但中国社群平台上仍有不少极端批评声浪。

中国入口网站网易29日发布公告指，有个别用户藉近期发生的事件煽动“极端民族主义情绪”，例如宣扬“抗日锄奸”，鼓噪成立“当代义和团”；散布质疑苏州救人牺牲的校车随车人员“是日本特务”等诋毁言论；炮制“最好全日本沉岛，早日种族灭绝”等极端民粹主义言论。

网易称，该平台已展开专项巡查，对宣扬群体仇恨、挑动民族情绪的极端言论用户进行处置，“平台对该事件中各类极端有害言论及问题账号进行了禁言或封禁的处置”。

除了网易，腾讯、抖音、微博、百度等平台也都对相关言论表达谴责。抖音官方账号“抖音黑板报”30日发文称，相关言论“破坏了风清气正、平和友善的平台氛围”，甚至宣扬极端情绪、为不法行为“喝采”，因此该平台宣布关闭多个严重违规账号，并且将加大排查处置力度。

腾讯则表示，已处理相关违规内容836件。

除了中国社群平台出手打击，中国官媒《人民日报》上週五也发表评论指，不会接受个别人士炒作“仇外情绪”、发表仇恨言论的行为，称此为中国主流社会不能接受的。

日本驻北京大使馆（资料照） 图像来源: Ichiro Ohara/AP Photo/picture alliance

中国各界反应

官方大动作回应引发中国网友讨论，不少人对此表达赞同，亦有人质疑日本外务省介入，称各平台此举“说明外务省经费到位了”，“看得出来日本对我国的渗透有多深”，“抗日有罪？这还是在中国吗？”

也有部分观察指出，中国官方似乎淡化了此案的涉日背景。中国外交部25日的记者会上，发言人毛宁称此事为“偶发事件”；中国官媒新华社有关胡友平离世的报道，也只字不提此案涉及日本学校校车，亦未提及胡友平是日本学校校车引导员的身份。

前《环球时报》总编辑胡锡进30日在微博发文称，“各大商业互联网平台同时出手处置‘煽动中日对立，挑动极端民族主义情绪’的网络言论，无疑反映了中国官方的意志……我们所有人都要清楚读懂这个强烈信号，对此感到不舒服的人则需做出必要的认知和情感调整，与中国社会的主流立场和态度进一步融为一体”。

中国专栏作家梅新育指：“我们牢记历史不是为了排斥与日本相关的一切，而是要激励自己奋发图强。 ”他也呼吁中国政府“最好也适度表个态”，透过权威官媒发文的形式，“打击动辄上纲上线张大其辞的‘煽动中日对立、挑动极端民族主义情绪’有害信息……打击干扰正常中日经贸和文化交流的极端言行，但不要走到另一个极端，不要剥夺中国国民正常的言论自由。”

在微博上拥有94.5万粉丝的互联网科技博主赵无忧则称：“以前，我以为声称中国必须独霸亚洲统治地球才算极端民族主义；现在，我知道只要提及日本侵华历史就会被判为极端民族主义。”

与此同时，近日在菲律宾及新西兰分别发生中国企业人员遭杀害与中国留学生遇袭事件。有中国网友在微博上发文表示“不敢置评”，“怕被扣上煽动中日对立挑动极端民族主义的大帽子”。

（综合报道）

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