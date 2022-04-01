苏州发现新变异株 中国内地新增超1.3万

（德国之声中文网）中国卫健委周日（4月3日）通报，4月2日零至24时，中国大陆新增新冠肺炎确诊病例1506例，新增本土无症状感染者11781例，总数超过了1.3万，是新冠疫情开始以来的最高水平。截至4月2日24时，大陆重症病例57例。无新增死亡病例。

随着病毒在全国范围内传播，中国的病毒清零政策面临极大的压力。中国是全球最先检测到新冠病毒的国家，从2020年初开始一直采用清零政策进行防疫。

在疫情热点上海，市民被要求继续禁足。上海于周日在全市进行一次抗原测试，周一在全市进行核酸检测。

中国副总理孙春兰在周六赴上海视察时强调，“要坚持动态清零总方针不犹豫不动摇”。

德新社报道称，在社交媒体上，一些上海居民对于严格禁足、不稳定的食品供应和隔离中心糟糕的卫生条件表示失望和沮丧。

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据法广报道，法国驻上海总领事馆近日致函上海市政府，要求不要因防疫将父母和孩子分开，提出疫情防控的六点建议，希望上海方面考虑。报道指出，这是该领馆代表24个欧盟成员国、共同致函上海市人民政府外事办公室。

苏州发现奥密克戎新变异株

据中国官媒《人民日报》4月3日报道，苏州常熟发现了一例奥密克戎新变异株，与全球已知毒株均不同源。“经测序对比，为奥密克戎变异株B.A.1.1进化分支。”苏州市疾控中心表示，目前正在对每个病例开展流调和基因测序，相关信息会及时向社会公布。

中国官媒新华社在4月2日发文，针对此轮疫情能否“管得住”？给出中国疫情防控专家张伯礼的看法。这位中国工程院院士称，“依旧可防可控，要坚定信心”。

法新社的报道指出，如今疫情已经越来越多给中国经济造成影响，大量工厂不得不停产、停工，消费者隔离在家，分析师也下调了对于增长的预期。同时，上海的防疫措施可能使供应链陷入困境。航运巨头马士基（Maersk）表示，上海一些仓库仍然关闭，卡车运输服务可能因封锁而受到进一步打击。

世卫的紧急情况主任瑞安（Michael Ryan）近日表示，包括中国在内的所有国家都要有一个结束新冠防疫限制的计划，这很重要。不过他同时表示，中国庞大的人口使该国卫生系统面临独特的挑战，当局将不得不“确定一个允许他们安全告别（疫情）的战略”。

（法新社，德新社等）

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