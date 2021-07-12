苏州事故搜救结束 塌楼粉碎原因待查

(德国之声中文网) 根据苏州吴江区政府网站，截至14日，苏州酒店辅房坍塌已经造成17人遇难，5人受伤，1人无伤返家休养，搜救宣告结束。江苏省政府已成立事故调查组对事故具体原因开展深入调查。当地公安机关已对相关人员采取刑事强制措施。

《北京青年报》指出，该酒店多次易主翻新更名，一名过去的管理者向该报记者表示，2018年时就发现拼接而建的主楼和辅楼连接墙体有裂缝。新华网则引用吴江区政府的信息表示，坍塌房屋曾遭私自装修改造，疑似内部承重墙体有拆改，导致坍塌。

各媒体也传出更多事故当时的经过，包括坍塌前的装修噪音，还有坍塌时的震动与整体坍塌粉碎的场景。其他住客也现身说法，描述事故发生时的恐怖经过。

事发经过

苏州市吴江区四季开源酒店三层楼钢混结构的辅房在周一(7月12日)下午发生坍塌，救援仍在进行当中，而事故原因也在调查中。

中国中央电视台发布的图片显示，十多名戴着头盔的救援人员在灾难现场，周围的地面上到处都是碎玻璃，在一堆废墟上可以看到酒店装潢层板还有管线裸露在外。

中国应急管理部公布了一些画面，像是救援人员用担架从废墟中拉出一名腿部受伤的赤膊男子。图片显示医护人员正在等待救援这名似乎是清醒的男子。

根据该酒店在旅游网站的信息，这家酒店于2018年开业，有54间客房，以及一个宴会厅和会议室。

苏州是一个拥有1200多万人口的城市，在上海以西约100公里处，运河风光和数百年历史的花园景色宜人，是一个深受游客欢迎的旅游目的地。

过去的公安意外

法新社报道，建筑物倒塌或事故在中国并不罕见，通常是由于建筑标准不严或行政单位腐败造成的。

新闻内容指出，去年3月，中国南方的泉州市一家检疫性酒店倒塌，造成29人死亡，当局后来发现，该建筑原来的四层结构被非法多加盖了三层。

此外，中国当局在5月疏散深圳世纪广场摩天大楼里的所有人员，因为该建竺在几天内多次摇晃，引发外界担忧。2016年，东部城市温州一栋挤满农民工的简陋多层建筑倒塌，至少有20人死亡。而在2019年，上海一栋商业大楼在装修期间倒塌，10人死亡。

(法新社等)



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