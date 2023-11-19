 苏富比拍出超210万英镑天价苏格兰威士忌 | 经济纵横 | DW | 19.11.2023

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经济纵横

苏富比拍出超210万英镑天价苏格兰威士忌

国际知名拍卖行苏富比周六在伦敦举行的拍卖会上，以超过210万英镑的价格拍出一瓶1926年蒸馏的苏格兰麦卡伦(Macallan)威士忌，创下葡萄酒和烈酒拍卖的价格新纪录。

周六拍出的苏格兰麦卡伦(Macallan)威士忌创下葡萄酒和烈酒拍卖的价格新纪录。

周六拍出的苏格兰麦卡伦(Macallan)威士忌创下葡萄酒和烈酒拍卖的价格新纪录。

（德国之声中文网）周六（11月18日），苏富比（Sotheby's）拍卖行在伦敦举行的拍卖会上将一瓶来自斯佩塞（Speyside）酿酒厂的麦卡伦（Macallan）威士忌拍出218.75万英镑的天价。竞拍前的估价在75万英镑到120万英镑之间。

昨天的拍卖价刷新了2019年创下的纪录。当时一瓶0.75升的“麦卡伦1926年珍惜款”（The Macallan 1926 Fine and Rare）被拍出150万英镑。

1986年，总共有40瓶1926年蒸馏的麦卡伦威士忌在橡木桶中陈酿了60年后被分装。当时有14瓶被贴上“珍稀款”标签，还有12瓶上贴有意大利画家阿达米（Valerio Adami）设计的标签。周六拍出的一瓶就是贴有阿达米设计的标签的威士忌。

苏富比威士忌酒业务部门主管佛尔（Jonny Fowle）在拍卖会前说，他获准品尝了“一小滴”。他说：“口感非常丰富，就像人们所期待的那样，有干果和木头的香气。”

他还说，酒在装瓶前在欧洲深色橡木桶中陈酿了60年，这从酒的色泽上就可以看得出来。

威士忌+石油：撑起一个独立的苏格兰？

（德新社）

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