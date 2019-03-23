 苏伊士集团或将参与中国化工风险管理 | 科技环境 | DW | 17.04.2019

为向您提供更好的服务，我们使用Cookies。更多相关信息请查阅我们的数据保护声明。

更多信息 OK
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages

科技环境

苏伊士集团或将参与中国化工风险管理

法国公用事业公司苏伊士集团高管透露，上个月中国江苏盐城响水发生恶性爆炸事故之后，中国正向该公司寻求帮助，以解决其化工领域潜在的安全问题。

China Explosion im Chemiewerk in Jiangsu (picture-alliance/AP Photo/Chen Feng)

3月21日，江苏盐城响水化工厂爆炸事故造成78人死亡

（德国之声中文网）3月21日，响水化工厂爆炸事故造成78人死亡，附近居民楼遭到严重的结构性损坏，当局不得不封锁河流以保护水源。

DW.COM

在发生了有78人丧生的爆炸事故后，中国江苏盐城化工园区将彻底关闭。中国官媒日前报道说，该市政府作出了这一决定。此外，江苏省还将关闭更多化工企业，至2020年，将化工企业数量减少一半。 (06.04.2019)

河北省是中国重污染城市最为集中的省份。该省几年前就承诺要关闭一些严重污染环境的工厂，但是生活在馆陶化工园区附近的村民虽然开展了历时数年的抗议活动，但他们对前景并不乐观。 (04.06.2017)

3月31日早间，昆山一家工厂车间起火，发生燃爆，导致7人死亡，5人受伤。据中国媒体报道，涉事企业是一家台资企业子公司。这是十天内中国发生的第四起工厂致死事故。 (31.03.2019)

苏伊士集团（Suez SA）亚洲区首席执行官克拉克（Steve Clark）透露，爆炸事件发生之后，中国当局联系该公司讨论现场的污染风险，以及对化工污染的长期监测管理。他说："他们找到我们，我相信也找过其他公司，看看我们是否可以帮助解决一些眼下的难题，以及更具战略性的长期监管问题，以确保悲剧不再发生。"

"显然，我们的回答是'可以'。"克拉克坦率地说， "我们不想只是成为工厂的经营者，而且也希望能参与战略管理。"

路透社记者就此询问中国环境部门，尚未得到回应。

中国仍在调查响水化工厂爆炸的原因，已经拘留了26人，其中包括该厂所属的江苏天嘉宜化工有限公司的高管。该公司被指控违反了国家有关安全法规。

当局已经启动了全国范围的化工安全检查，包括生产、消防和运输等环节的安全。一些规模较小且未能符合安全标准的化工厂可能将被关闭。爆炸发生之后，响水化工园已经被关闭。

苏伊士集团在中国已有5家危险废物处理工厂，还有一家正在建设之中。该公司希望在未来几年内每年新建两家工厂。克拉克说，"我相信这起爆炸事故发生之后，人们将更加重视危险废物处理。这方面的需求会越来越多。"

观看视频 01:52

盐城大爆炸 伤亡惨重

张平/凝炼（路透社）

 

 

相关音频视频

盐城大爆炸 伤亡惨重  

相关内容

China, sechs Tote nach Explosion im Industrial Park in Yancheng

江苏化工厂爆炸致64死 數百人傷 23.03.2019

江苏盐城的一家化工厂周四发生爆炸，目前已经造成64人死亡，至少90人重伤。爆炸对周围环境，包括空气和水源的污染也已经成为各界关注的焦点。

广告

经济纵横

Hannover Industriemesse 2019 Aufbau (picture-alliance/dpa/C. Gateau)

华为愿同德国签署“无间谍条约”

德国媒体报道称，华为愿意同德国签署《无间谍协议》，以确保有机会参与德国5G网建设。  

02_2012 Themenbild für Twitter

Follow us!

“跟”德国之声官方推特：为您提供多媒体新闻服务，包括采访报道、背景分析、时事评论、专题纪录，内容囊括德国和国际焦点要闻。  