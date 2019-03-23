苏伊士集团或将参与中国化工风险管理

（德国之声中文网）3月21日，响水化工厂爆炸事故造成78人死亡，附近居民楼遭到严重的结构性损坏，当局不得不封锁河流以保护水源。

苏伊士集团（Suez SA）亚洲区首席执行官克拉克（Steve Clark）透露，爆炸事件发生之后，中国当局联系该公司讨论现场的污染风险，以及对化工污染的长期监测管理。他说："他们找到我们，我相信也找过其他公司，看看我们是否可以帮助解决一些眼下的难题，以及更具战略性的长期监管问题，以确保悲剧不再发生。"

"显然，我们的回答是'可以'。"克拉克坦率地说， "我们不想只是成为工厂的经营者，而且也希望能参与战略管理。"

路透社记者就此询问中国环境部门，尚未得到回应。

中国仍在调查响水化工厂爆炸的原因，已经拘留了26人，其中包括该厂所属的江苏天嘉宜化工有限公司的高管。该公司被指控违反了国家有关安全法规。

当局已经启动了全国范围的化工安全检查，包括生产、消防和运输等环节的安全。一些规模较小且未能符合安全标准的化工厂可能将被关闭。爆炸发生之后，响水化工园已经被关闭。

苏伊士集团在中国已有5家危险废物处理工厂，还有一家正在建设之中。该公司希望在未来几年内每年新建两家工厂。克拉克说，"我相信这起爆炸事故发生之后，人们将更加重视危险废物处理。这方面的需求会越来越多。"

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张平/凝炼（路透社）