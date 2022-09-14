苏丹位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。面积188.6万平方公里，人口4100万，多为阿拉伯穆斯林。归咎于军政府在达尔富尔战乱问题上的专制统治，苏丹曾一度被评为“世界上最不安定的国家”；后来，南苏丹于2011年1月9日举行公民投票，98.83％的投票支持独立。2011年7月9日，南苏丹共和国正式宣布独立。此后，苏丹也时常被称为“北苏丹”。

“苏丹”也是一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，后来演变为几乎等同于国君的含义。被苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。