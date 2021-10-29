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苏丹位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。面积188.6万平方公里，人口4100万，多为阿拉伯穆斯林。归咎于军政府在达尔富尔战乱问题上的专制统治，苏丹曾一度被评为“世界上最不安定的国家”；后来，南苏丹于2011年1月9日举行公民投票，98.83％的投票支持独立。2011年7月9日，南苏丹共和国正式宣布独立。此后，苏丹也时常被称为“北苏丹”。
“苏丹”也是一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，后来演变为几乎等同于国君的含义。被苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。
联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。
苏丹10月25日凌晨发生军事政变，总理哈姆杜克及多名官员被拘押，临时政府被军方宣布解散。对此，有示威者走上街头抗议军方的逮捕行动。国际社会也表示关切。
抗议浪潮持续数周后，苏丹一星期前宣布就建立过渡政府达成协议。然而，在幕后，局势依旧险峻。过渡军事委员会日前（7月11日）通报说，一些军人和情报人员曾密谋政变。
苏丹发生政变一天后，过渡军事委员会主席宣布辞职。 此前，成千上万的人抗议军方接管政权，并要求建立文人政府。
军方响应街头示威者的要求，结束了巴希尔的长年统治。不过，德国之声评论员西蒙（Tobias Simon）认为，苏丹民众是否会接受一个军人政权，目前还无法定论。
不顾国际社会的反对，文莱开始实施更严厉的新法，根据新规，男同性恋可被处以死刑。苏丹哈桑纳尔希望增大伊斯兰教对民众的影响。
中国正积极推行核电“走出去”战略。本周一，中国与苏丹签署框架协议，将在该国兴建苏丹第一座核电站。专家警告，中国在短时间内快速扩张核能工业或造成安全隐忧。
联合国对苏丹的情势敲响了警钟。苏丹西部达尔富尔州的新战事迫使成千上万人出逃。而达尔富尔并非苏丹唯一陷入战乱的地区。
苏丹政府宣布，总统巴希尔近日将访问中国。巴希尔也在应邀出席北京阅兵式的外国领导人名单上。他受到国际刑事法庭通缉。
这里是喧嚣忙碌的喀土穆市场，满载各种货物的卡车每天进进出出。然而，在这个非洲第三大国的市场上交易的不仅仅是货物，来自东非的难民也有组织地从这里出发，穿越撒哈拉沙漠前往利比亚。偷渡费用可高达1000欧元，并且没有任何生命安全保证。
受到国际逮捕令通缉的苏丹总统巴希尔周一提前结束了在南非的行程，赶在南非法院下达逮捕令之前离开了南非，飞回喀土穆。
埃塞俄比亚、埃及和苏丹愿意在一座超级大坝的建设问题上合作。但是，仍有一系列冲突，尚待解决。
土耳其左派极端地下组织革命人民解放党阵线（DHKP-C）表示对伊斯坦布尔周二发生的自杀式袭击事件负责。该事件制造者为一名女性，导致两名警员一死一伤。
整整3年前，南苏丹正式独立建国。而现在，这个新生国家又陷入了无休无止的争战中，前路渺茫。事实上，南苏丹走到今天这般田地，早就可以预料。
斯德哥尔摩国际和平研究所最新报告认为，随着中国在全球经济利益的不断扩展、中国公民在境外数量的增加，中国的外交政策也转变成“有选择性的不干涉”。
中国有意减少巨量的棉花库存。这可能给棉花的市场价格带来影响。非洲的棉花生产商对此心存担忧。
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