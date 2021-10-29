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苏丹

苏丹位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。面积188.6万平方公里，人口4100万，多为阿拉伯穆斯林。归咎于军政府在达尔富尔战乱问题上的专制统治，苏丹曾一度被评为“世界上最不安定的国家”；后来，南苏丹于2011年1月9日举行公民投票，98.83％的投票支持独立。2011年7月9日，南苏丹共和国正式宣布独立。此后，苏丹也时常被称为“北苏丹”。

“苏丹”也是一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，后来演变为几乎等同于国君的含义。被苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。

KHARTOUM, SUDAN - SEPTEMBER 22: Chairman of the Sovereignty Council of Sudan, Gen. Abdel Fattah Abdelrahman al-Burhan and Deputy Chairman of the Sovereignty Council, Mohamed Hamdan Dagalo attend a military graduation ceremony of special forces, in Khartoum, Sudan on September 22, 2021. Mahmoud Hjaj / Anadolu Agency

安理会敦促苏丹军方恢复文职政府 29.10.2021

联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。

In this frame taken from video, the head of the military, Gen. Abdel-Fattah Burhan, announced in a televised address, that he was dissolving the country's ruling Sovereign Council, as well as the government led by Prime Minister Abdalla Hamdok, in Khartoum, Sudan, Monday, Oct. 25, 2021. Burhan said the military will run the country until elections in 2023. His announcement came hours after his forces arrested the acting prime minister and other senior government officials. (Sudan TV via AP)

苏丹发生军事政变 临时政府被解散 25.10.2021

苏丹10月25日凌晨发生军事政变，总理哈姆杜克及多名官员被拘押，临时政府被军方宣布解散。对此，有示威者走上街头抗议军方的逮捕行动。国际社会也表示关切。
KHARTOUM, SUDAN - JULY 12: A screen grab captured from the statement broadcast live on state-run television shows General Jamal Omar (front), chairman of the ruling military councilÄôs Committee on Security and Defense, declares that it had foiled an attempted coup in Khartoum, Sudan on July 12, 2019. AA / Anadolu Agency | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

苏丹军政府：挫败政变企图 12.07.2019

抗议浪潮持续数周后，苏丹一星期前宣布就建立过渡政府达成协议。然而，在幕后，局势依旧险峻。过渡军事委员会日前（7月11日）通报说，一些军人和情报人员曾密谋政变。
(190224) -- KHARTOUM, Feb. 24, 2019 (Xinhua) -- Newly-appointed Sudanese first vice president Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf speaks to reporters after taking the constitutional oath at the Presidential Palace in Khartoum, Sudan, Feb. 24, 2019. Sudanese President Omar al-Bashir on Saturday appointed Awad Mohamed Ahmed Ibn Auf as first vice-president and defence minister. (Xinhua/Mohamed Khidir) | Keine Weitergabe an Wiederverkäufer.

苏丹：军政府领导人辞职 13.04.2019

苏丹发生政变一天后，过渡军事委员会主席宣布辞职。 此前，成千上万的人抗议军方接管政权，并要求建立文人政府。
11.04.2019 +++ Sudanese soldiers stand guard on armoured military vehicles as demonstrators continue their protest against the regime near the army headquarters in the Sudanese capital Khartoum on April 11, 2019. - The Sudanese army is planning to make an important announcement, state media said today, after months of protests demanding the resignation of longtime leader President Omar al-Bashir. Thousands of Khartoum residents chanted the regime has fallen as they flooded the area around army headquarters where protesters have held an unprecedented sit-in now in its sixth day. (Photo by - / AFP) (Photo credit should read -/AFP/Getty Images)

评论：政变后的苏丹将向何处去？ 12.04.2019

军方响应街头示威者的要求，结束了巴希尔的长年统治。不过，德国之声评论员西蒙（Tobias Simon）认为，苏丹民众是否会接受一个军人政权，目前还无法定论。
TEL AVIV, ISRAEL - JUNE 8: A lesbian couple hold hands during the annual Gay Pride rally, on June 8, 2007 Tel Aviv, Israel's most cosmopolitan city. Thousands of alternative lifestyle Israelis took advantage of the mild summer weather to celebrate sexual freedom amidst calls from Jewish, Muslim and Christian religious leaders to ban a similar rally in Jerusalem later this month. (Photo by David Silverman/Getty Images)

文莱新法生效 男同性恋石刑处死 03.04.2019

不顾国际社会的反对，文莱开始实施更严厉的新法，根据新规，男同性恋可被处以死刑。苏丹哈桑纳尔希望增大伊斯兰教对民众的影响。

15.05.2015--FILE--A Chinese employee stands next to a model of the Hualong-1 (ACP1000) nuclear reactor on display at the stand of CNNC (China National Nuclear Corporation) during the 18th China Beijing International High-Tech Expo (CHITEC 2015) in Beijing, China, 15 May 2015. One of China's top two State-owned nuclear firms plans to raise as much as 13.4 billion yuan ($2.16 billion) in what is expected to be the country's largest domestic initial public offering in five years. China National Nuclear Power Corp is set to sell up to 3.89 billion new shares, or a quarter of its total, in the offering, according to its IPO prospectus filed with the Shanghai Stock Exchange on Monday. The offering is expected to launch on June 2. Media reports citing Dealogic data say the float is poised to be the largest in the domestic market since China Everbright Bank Co raised 21.7 billion yuan in Shanghai in August 2010. Operators controlled by the nuclear power giant, in which China National Nuclear Group holdsa 97 percent stake, generate as much as 40 percent of China's total nuclear energy. Including issuance-related fees, the firm will raise up to 16.3 billion yuan, media reports said. According to the prospectus, the company will allocate 4.18 billion yuan of the raised capital to replenish its holdings of cash and will invest the rest in construction projects in Fujian, Zhejiang, Hainan and Jiangsu provinces. Citic Securities, UBS AG and China Securities are the underwriters for the deal. The China Securities Regulatory Commission approved the IPO along with those of 22 other companies on Friday. The country suspended the approval of nuclear-power plants after Japan's Fukushima nuclear disaster in 2011 due to safety concerns, but the industry has since received fresh impetus after Beijing stepped up efforts to reduce its reliance on coal. Copyright: picture-alliance/dpa/Imaginechina/Lei Kesi

中国将在苏丹兴建核电站 24.05.2016

中国正积极推行核电“走出去”战略。本周一，中国与苏丹签署框架协议，将在该国兴建苏丹第一座核电站。专家警告，中国在短时间内快速扩张核能工业或造成安全隐忧。
A Sudanese woman carries a baby at the Zam Zam camp for Internally Displaced People (IDP), North Darfur, on April 9, 2015. Sudan heads to the polls next week in elections widely expected to extend President Omar al-Bashir's quarter-century rule, despite his indictment for alleged war crimes, continued unrest and a faltering economy. +++ (C) Getty Images/AFP/A. Shazly

在德苏丹人：二等难民？ 08.04.2016

联合国对苏丹的情势敲响了警钟。苏丹西部达尔富尔州的新战事迫使成千上万人出逃。而达尔富尔并非苏丹唯一陷入战乱的地区。
+++ Sudanese President Omar al-Bashir attends the opening of the second Arab-African summit in the coastal town of Sirte, Libya, 10 October 2010. According to media reports, the summit will hone in on key issues surrounding Palestinian-Israeli negotiations and the upcoming South Sudan referendum scheduled for January 2011, which could decide the future of a unified Sudan. This year's summit, organised by both the African Union and the Arab League, is the first for over 30 years. EPA/SABRI ELMEHEDWI

苏丹称巴希尔将访华 27.08.2015

苏丹政府宣布，总统巴希尔近日将访问中国。巴希尔也在应邀出席北京阅兵式的外国领导人名单上。他受到国际刑事法庭通缉。

打击偷渡难在何处 24.06.2015

这里是喧嚣忙碌的喀土穆市场，满载各种货物的卡车每天进进出出。然而，在这个非洲第三大国的市场上交易的不仅仅是货物，来自东非的难民也有组织地从这里出发，穿越撒哈拉沙漠前往利比亚。偷渡费用可高达1000欧元，并且没有任何生命安全保证。
15.06.2015 epa04801166 Supporters of Omar al-Bashir cheer as the President returns from South Africa to Khartoum, Sudan, 15 June 2015. According to reports al-Bashir quickly left South Africa where he was attending an African Union (AU) Summit, after the International Criminal Court (ICC), who have charged him with war crimes, issued a request for his arrest, which was upheld by a South African court, though the President had already left and it could not be upheld. EPA/MARWAN ALI

苏丹总统狼狈逃离南非 15.06.2015

受到国际逮捕令通缉的苏丹总统巴希尔周一提前结束了在南非的行程，赶在南非法院下达逮捕令之前离开了南非，飞回喀土穆。
A picture taken on May 28, 2013 shows the Blue Nile in Guba, Ethiopia, during its diversion ceremony. Ethiopia has begun diverting the Blue Nile as part of a giant dam project, officials said on May 29, 2013 risking potential unease from downstream nations Sudan and Egypt. The $4.2 billion (3.2 billion euro) Grand Renaissance Dam hydroelectric project had to divert a short section of the river -- one of two major tributaries to the main Nile -- to allow the main dam wall to be built. 'To build the dam, the natural course must be dry,' said Addis Tadele, spokesman for the Ethiopian Electric Power Corporation (EEPCo), a day after a formal ceremony at the construction site. AFP PHOTO / WILLIAM LLOYD GEORGE (Photo credit should read William Lloyd-George/AFP/Getty Images)

大坝之争：尼罗河属谁？ 08.04.2015

埃塞俄比亚、埃及和苏丹愿意在一座超级大坝的建设问题上合作。但是，仍有一系列冲突，尚待解决。
Forensic officers work at the scene of a bomb blast in Istanbul January 6, 2015. A Turkish police officer died of injuries sustained in an attack by a suicide bomber on a police station in the heart of Istanbul's historic Sultanahmet district on Tuesday, Turkish media reported. A female assailant entered the police station, across the square from the Aya Sofya museum and Blue Mosque, and blew herself up shortly after 5 p.m. (1500 GMT), the city's governor said earlier. REUTERS/Osman Orsal (TURKEY - Tags: CIVIL UNREST)

左派极端组织声称对伊斯坦布尔爆炸事件负责 07.01.2015

土耳其左派极端地下组织革命人民解放党阵线（DHKP-C）表示对伊斯坦布尔周二发生的自杀式袭击事件负责。该事件制造者为一名女性，导致两名警员一死一伤。
Southern Sudanese wave flags and cheer at the Republic of South Sudan's first national soccer match in the capital of Juba on Sunday, July 10, 2011. The game, played against Kenya, comes just one day after South Sudan declared its independence from the north following decades of costly civil war. (ddp images/AP Photo/Pete Muller)

南苏丹独立3周年 前途渺茫 09.07.2014

整整3年前，南苏丹正式独立建国。而现在，这个新生国家又陷入了无休无止的争战中，前路渺茫。事实上，南苏丹走到今天这般田地，早就可以预料。
epa04219149 Vitaly Churkin (top center), Russian Ambassador to the United Nations, and Wang Min, China's deputy United Nations Ambassador (bottom left), vote against a resolution calling for the International Criminal Court to investigate alleged war crimes in Syria for a United Nations Security Council meeting at United Nations headquarters in New York, New York, USA, 22 May 2014. Russia and China both voted against the measure. EPA/JUSTIN LANE +++(c) dpa - Bildfunk+++

SIPRI：中国外交政策的逐渐转变 24.06.2014

斯德哥尔摩国际和平研究所最新报告认为，随着中国在全球经济利益的不断扩展、中国公民在境外数量的增加，中国的外交政策也转变成“有选择性的不干涉”。
A woman picks cotton flowers in Hami in northwest China's Xinjiang Uygur Autonomous Region Tuesday Sept. 20, 2011. Hundreds of thousands of migrant workers move to Xinjiang each Autumn to harvest the cotton. Photo via Newscom picture alliance

棉花产业关注中国棉花政策 21.03.2014

中国有意减少巨量的棉花库存。这可能给棉花的市场价格带来影响。非洲的棉花生产商对此心存担忧。
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