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苏丹位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。面积188.6万平方公里，人口4100万，多为阿拉伯穆斯林。归咎于军政府在达尔富尔战乱问题上的专制统治，苏丹曾一度被评为“世界上最不安定的国家”；后来，南苏丹于2011年1月9日举行公民投票，98.83％的投票支持独立。2011年7月9日，南苏丹共和国正式宣布独立。此后，苏丹也时常被称为“北苏丹”。
“苏丹”也是一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，后来演变为几乎等同于国君的含义。被苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。
本周三，中国国家主席习近平抵达哈萨克斯坦首都努尔苏丹，开始对该国进行国事访问。 这是新冠疫情爆发以来习近平的首次外访之行。之后他还将前往乌兹别克斯坦出席上海合作组织成员国元首理事会会议，并同俄罗斯总统普京举行会晤。
因欠缴成员国会费超过两年，伊朗、委内瑞拉、苏丹及其它5国家暂被取消在联合国大会上的投票资格。另有3个非洲国家因 出于“不可控因素” 而致欠缴，暂获宽限期。
联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。
苏丹10月25日凌晨发生军事政变，总理哈姆杜克及多名官员被拘押，临时政府被军方宣布解散。对此，有示威者走上街头抗议军方的逮捕行动。国际社会也表示关切。
在伊拉克和黎巴嫩、以及此前在苏丹和阿尔及利亚的持续性示威让人想起2011到2012年的“阿拉伯之春”。德国之声编辑Rainer Sollich提出一个问题：它们是否也同样会失败？
抗议浪潮持续数周后，苏丹一星期前宣布就建立过渡政府达成协议。然而，在幕后，局势依旧险峻。过渡军事委员会日前（7月11日）通报说，一些军人和情报人员曾密谋政变。
本周日，伊朗外长对该国官方媒体表示，面对美国加大制裁力度，德黑兰正在考虑许多回应措施，其中就包括退出《不扩散核武器条约》。目前，全球只有印度、巴基斯坦、以色列、南苏丹未签署该条约，朝鲜则是唯一的签署后又退出的国家。
苏丹发生政变一天后，过渡军事委员会主席宣布辞职。 此前，成千上万的人抗议军方接管政权，并要求建立文人政府。
军方响应街头示威者的要求，结束了巴希尔的长年统治。不过，德国之声评论员西蒙（Tobias Simon）认为，苏丹民众是否会接受一个军人政权，目前还无法定论。
不顾国际社会的反对，文莱开始实施更严厉的新法，根据新规，男同性恋可被处以死刑。苏丹哈桑纳尔希望增大伊斯兰教对民众的影响。
目前全球有很多像叙利亚、也門和南苏丹这样的危机国家，生活因此陷于困境的人数也持续增加。根据联合国人道主义事务协调厅公布的消息，2018年全球需要援助的人数上升到1.36亿。
眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
位于巴伐利亚楚格峰脚下的小城加米施—帕腾基尔兴，深受海湾国家游客的喜爱。目前，来这里度假的阿拉伯人已经超过了美国游客。
南苏丹独立5周年纪念日之际再次发生战斗。该国何以战火难息？
中国维和人员在南苏丹遭遇袭击，其中一人死亡，六人受伤。该国国防部称，已启动应急机制。联合国安理会发表强烈谴责，并表示考虑增派维和部队。
中国正积极推行核电“走出去”战略。本周一，中国与苏丹签署框架协议，将在该国兴建苏丹第一座核电站。专家警告，中国在短时间内快速扩张核能工业或造成安全隐忧。
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