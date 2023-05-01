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苏丹位于非洲东北部，红海沿岸，撒哈拉沙漠东端。面积188.6万平方公里，人口4100万，多为阿拉伯穆斯林。归咎于军政府在达尔富尔战乱问题上的专制统治，苏丹曾一度被评为“世界上最不安定的国家”；后来，南苏丹于2011年1月9日举行公民投票，98.83％的投票支持独立。2011年7月9日，南苏丹共和国正式宣布独立。此后，苏丹也时常被称为“北苏丹”。
“苏丹”也是一个在伊斯兰教历史上一个类似总督的官职，后来演变为几乎等同于国君的含义。被苏丹统治的地方，一般都对外号称拥有独立主权或完全主权。
蘇丹軍隊和準軍事民兵快速支援部隊同意將其停火時間再延長72小時。同時，聯合國正派遣其最高人道主義官員前往蘇丹，親臨「史無前例」的戰況。 DW為您帶來最新實況。
蘇丹的武裝衝突持續超過1週，24日美國宣布各方達成協議停火72小時。與此同時，聯合國秘書長警告，若戰鬥繼續下去，戰火可能會擴張甚至「吞噬」整個區域。
苏丹敌对武装间的冲突爆发一周后，周末多国启动行动撤离在该国的本国侨民。德、法、英、美等国家的首批人员已安全撤回。首批中国侨民也已离开了战火纷飞的喀土穆。
苏丹内乱持续，尽管已宣布在开斋节期间停火，政府军同快速支援部队的战斗仍未停歇。各国政府紧急将其公民撤出，欧盟外交代表博雷尔周日与沙特外交大臣费萨尔通话后称，将在「继续共同推动立即停火上取得共识」。
蘇丹內亂已持續6天，迫使多達2萬人逃往鄰國。蘇丹政府軍與民兵之間的戰鬥沒有喊停的跡象。聯合國難民署20日表示，逃難的大多是婦女和兒童，聯合國正在準備緊急應變措施。
G7外长周二发出警告：为俄罗斯对乌克兰战争提供帮助者将面临“严重的代价”。与此同时，他们在对华立场上展现出一致阵线；北京称之为“恶意抹黑污蔑”。
聯合國駐蘇丹特使佩爾特斯 （Volker Perthes）17日晚間表示，目前蘇丹軍隊與準軍事民兵快速支援部隊（RSF）之間的衝突已造成180人死亡，1800人受傷。DW深入衝突現場，分析這場「兩個人的鬥爭」。
苏丹敌对势力之间为争夺控制权的战斗愈演愈烈。在军队和准军事部队之间的战斗中，至少有97名平民遭到杀害，365人受伤。各大国际组织出面呼吁停止冲突升级。
联合国安理会对苏丹军方政变夺取权力仅表示“严重关切”，以及“敦促”该国恢复文职政权。据报道，俄罗斯和中国在软化安理会决议措辞方面起了作用。
苏丹10月25日凌晨发生军事政变，总理哈姆杜克及多名官员被拘押，临时政府被军方宣布解散。对此，有示威者走上街头抗议军方的逮捕行动。国际社会也表示关切。
抗议浪潮持续数周后，苏丹一星期前宣布就建立过渡政府达成协议。然而，在幕后，局势依旧险峻。过渡军事委员会日前（7月11日）通报说，一些军人和情报人员曾密谋政变。
苏丹发生政变一天后，过渡军事委员会主席宣布辞职。 此前，成千上万的人抗议军方接管政权，并要求建立文人政府。
军方响应街头示威者的要求，结束了巴希尔的长年统治。不过，德国之声评论员西蒙（Tobias Simon）认为，苏丹民众是否会接受一个军人政权，目前还无法定论。
眼看着政府军肆意袭击、妇女被强奸，南苏丹的联合国维和部队却毫无作为。如今联合国作出反应，罢免了当地维和部队的指挥官。
位于巴伐利亚楚格峰脚下的小城加米施—帕腾基尔兴，深受海湾国家游客的喜爱。目前，来这里度假的阿拉伯人已经超过了美国游客。
南苏丹独立5周年纪念日之际再次发生战斗。该国何以战火难息？
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