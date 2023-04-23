 苏丹撤侨: 多国派出军机军舰 中国开始陆路转移 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 24.04.2023

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时政风云

苏丹撤侨: 多国派出军机军舰 中国开始陆路转移

苏丹敌对武装间的冲突爆发一周后，周末多国启动行动撤离在该国的本国侨民。德、法、英、美等国家的首批人员已安全撤回。首批中国侨民也已离开了战火纷飞的喀土穆。

联邦国防军的空客运输机搭载从苏丹撤离的侨民降落在柏林

联邦国防军的空客运输机搭载从苏丹撤离的侨民降落在柏林

（德国之声中文网）德国联邦国防军出动军用飞机，已成功将300多人撤离苏丹。联邦国防军特别行动指挥小组发言人表示，行动"进行顺利"，周日（4月23日）晚间至周一凌晨，共有3架次德国撤侨飞机安全降落在约旦。被疏散者中，既有德国人，也有其他国家公民。周一，撤侨军用飞机陆续飞抵柏林。

官方消息称，撤侨行动经过多日的准备，联邦国防军共有一千多官兵参与了筹备和实施，其中包括反恐特种部队（KSK）和空降兵。德国联邦国防军与苏丹军方协商后，获准在首都喀土穆附近一处基地起降飞机。上周三，柏林曾临时取消了一次疏散行动，军用飞机不得不中途折返。

约300名在苏丹的德国人登记表示希望离开该国。此外，还有一些其他国家--主要是没有自行撤侨可能的欧洲国家的"受保护人士"，也可搭乘德国飞机撤离。

德国军人从约旦乘飞机前往喀土穆撤离侨民

德国军人从约旦乘飞机前往喀土穆撤离侨民

美国特种部队周日已将美国驻喀土穆大使馆等100多名人员撤离苏丹。美国总统拜登表示，为了支持这项行动，配备适当作战装备的美国武装部队部署到吉布提、埃塞俄比亚和苏丹。英国和法国也于周日撤离首批滞留苏丹的外交人员及侨民。

中国首批撤侨抵达邻国

中国也在本周开始撤离在苏丹的侨民。中国外交部发言人毛宁24日在例行记者会上回答有关提问时称，外交部已经派出工作组赴前方开展工作，第一批人员已经安全撤至苏丹邻国。

中国外交部领事司司长吴玺周日接受官媒采访时表示，目前有1500多名中国公民在苏丹。毛宁强调，外交部第一时间启动了领事保护应急机制，并制定了撤离转移方案。但她没有具体说明已撤出的中国人数量、被送至哪个邻国，以及如何尽快让上千人疏散出这一地区。

蘇丹內亂導致難民潮

据媒体消息，韩国和日本已派出军用运输机到苏丹的邻国吉布提，准备运送从陆路疏散的侨民。印度外交部称，两架空军飞机已经在沙特西部城市吉达待命，一艘海军军舰已经抵达苏丹港，撤离行动"视安全形势而定"。

中国人民解放军在吉布提拥有一个后勤保障基地，包括一个军港。中方称其任务是向陆军、海军部队进行补给，为海军亚丁湾护航编队、非洲维和人员提供后勤保障支持。来自中国的大型舰船曾在港口停靠。

 

（综合报道）

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