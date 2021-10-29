苏丹发生军事政变 临时政府被解散

（德国之声中文网）据报道，星期一清晨，苏丹过渡政府至少有五名高级文职成员在家中被逮捕。新闻部报告说，总理哈姆杜克在拒绝发表解散过渡政府的声明后，被武装人员带到了一个未知地点。

未经证实的消息称，首都喀土穆机场被关闭。互联网和电话网络也被暂时切断。国家广播公司报道，士兵已经控制了该办公大楼，并逮捕了一些工作人员。

苏丹最高级别的军事代表阿卜杜勒·法塔赫·布尔汉将军（Abdel Fattah al-Burhan）在电视讲话中宣布解散临时政府，并称在发生"混乱和暴力"后，这一步骤很有必要。他同时宣布国家进入紧急状态，并承诺组建一个由 "称职的人"组成的新政府。他说，军队将推进向民主过渡，目标是在2023年7月的选举后将国家的领导权移交给一个文职政府。

据多个消息来源称，一些携带苏丹国旗的人走上喀土穆街头，点燃轮胎设置路障。总理哈姆杜克办公室呼吁人民通过 "一切和平手段"进行示威，"从盗贼手中夺回革命"。路透社报道说，军队和一支快速部队已开始驱散抗议活动。

喀土穆街头爆发反对军事政变的抗议活动

国际社会呼吁对话

苏丹政变引发了国际关注。美国表示"深感震惊"，并威胁要暂停对苏丹的援助。美国驻该地区特使杰弗里·费尔特曼（Jeffrey Feltman）说，暴力政变将破坏人民的民主努力，是"完全不可接受的"。

联合国苏丹问题特使沃尔克·珀特斯（Volker Perthes）也表示关切，并呼吁双方进行对话。

德国外交部长马斯（Heiko Maas）呼吁立即停止政变。他说，苏丹人民一直在为结束独裁统治和争取民主变革而奋斗，政治领导人必须通过和平对话解决分歧。

中国外交部发言人汪文斌表示，中方关注苏丹局势的最新发展，呼吁苏丹有关各方通过对话解决分歧，维护国家和平与稳定。他称，目前中国驻苏丹使馆运转正常。中方将继续密切关注苏丹局势发展，采取必要措施，保障中国在苏机构和人员安全。

政局动荡

2019年4月，苏丹长年的铁腕统治者奥马尔·巴希尔总统(Omar al-Baschir)被推翻，总理哈姆杜克领导的所谓主权委员会接管了国家事务，由军方和平民分享权力。从那以后，这个东非国家一直处于脆弱的过渡阶段，高通货膨胀、经济困境和深刻的政治分歧导致局势进一步恶化。

最近几周，各种团体多次举行抗议活动。一方要求立即建立一个纯粹的文职政府，另一方则要求军方解除目前的临时政府。此外，巴希尔的支持者曾多次试图削弱或推翻现政府。

去年3月，哈姆杜克的车队遭到了不明身份者的枪击。哈姆杜克幸免于难。上个月，大约40名军官发动了一次未遂政变。

（法新社、美联社、路透社、新华社）

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