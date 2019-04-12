苏丹：军政府领导人辞职

（德国之声中文网）苏丹新军事委员会主席奥夫（Awad Ibn Auf）在国家电视台转播的一次讲话中宣布辞职。他说，布尔汉（Abdel-Fattah Burhan）将军将接替他的职务。他表示辞职是为了维护武装部队的团结。

奥夫周四（4月11日）宣布"推翻政权"，逮捕对苏丹实行了专制统治30年的领导人巴希尔（Omar al-Baschir），宣布国家进入紧急状态。紧接着奥夫宣布成立一个军事委员会，并承诺最多两年内举行选举。此前，奥夫是苏丹国防部长。

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抗议活动中至少有16人死亡

据报道，奥夫宣布辞职的消息公布后，苏丹首都喀土穆的街头爆发出一片欢呼声。抗议活动仍在继续举行。成千上万的人在首都喀土穆走上街头游行，反对军方夺取政权，并要求建立一个平民过渡政府。

据官方公布的消息，在周四以来持续的抗议活动中，至少有16人被流弹击中身亡。一位警方发言人说，流弹还导致20多人受伤。 政府大楼和私人财产遭到袭击。 星期五，有数十万示威者聚集在喀土穆举行抗议活动。

奥夫多年来一直担任巴希尔的国防部长。因此，他此前宣誓就任军政府领导人遭到了许多示威者的批评。

奥夫宣誓就任军政府领导人遭到了许多示威者批评

军方领导层驳斥了民众对军方接管权力的指责，承诺尽快让位于文职政府。军政府政治局负责人阿卜丁（Omar Sain al-Abdin）表示，军队"没有牢牢掌握权力的野心"，目的只是为过渡阶段提供安全保障。

军事委员会还决定，不将75岁的巴希尔交给国际刑事法院，否则他将在那里被指控在本世纪的前十年中在达尔富尔地区犯下战争罪行和残酷暴行。

李京慧/王凡(法新社，tageschau)