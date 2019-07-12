 苏丹军政府：挫败政变企图 | 德国之声 来自德国 介绍德国 | DW | 12.07.2019

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时政风云

苏丹军政府：挫败政变企图

抗议浪潮持续数周后，苏丹一星期前宣布就建立过渡政府达成协议。然而，在幕后，局势依旧险峻。过渡军事委员会日前（7月11日）通报说，一些军人和情报人员曾密谋政变。

Sudan | Militärregierung PK Putschversuch vereitelt (picture-alliance/AA)

过渡军事委员会安全委员会负责人奥马尔（Dschamal Omar Ibrahim）将军

（德国之声中文网）临时执政的苏丹军方称，挫败了一起政变企图。过渡军事委员会安全委员会负责人奥马尔（Dschamal Omar Ibrahim）将军在一次对全国直播的电视讲话中宣布，若干军方人士和情报机构成员企图政变。他未说明事件发生的时间。

他称，"正规武装力量"挫败了这一企图，12名军官及4名士兵被捕。策划政变的头目依然在逃。奥马尔称，涉嫌参与此次政变图谋的一些军官和士兵已是退役人员。

奥马尔将军称，未遂政变的目的是，阻止实施上周五军委会和反对派就建立过渡政府达成的协议。双方法律顾问目前正磋商协议的细节部分。协议规定，由军方和抗议运动的代表组成一个共同的"主权委员会"，该委员会先由军方领导，此后转由反对派人士负责。协议还规定，过渡期为期3年，此后举行民主选举。

Sudan Karthoum | Demonstranten feiern nach einigung von Generälen und Protestführern (Getty Images/AFP/A. Shazly)

上周军委会和反对派就建立过渡政府达成协议后，民众在喀土穆街头庆祝

今年4月，这个东非国家的长年总统巴西尔（Omar al-Baschir）被军方推翻。长达数月的大规模民众抗议浪潮是此次军事政变的先声。政变后，军事委员会掌管了国家权力。

不过，在随后的时间里，军委会拒绝在短期内将权力转交给一个文职政府。为此，苏丹民众再度上街抗议，在首都喀土穆设立示威营地。6月3日，安全部门使用武力清除障碍，射杀120多人。此后，军方和反对派就建立过渡政府展开艰难谈判。

 

凝炼/乐然（德新社、路透社）

 

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